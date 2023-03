BANGKOK: Die Behörde für königliche Regenerzeugung und landwirtschaftliche Luftfahrt führt vom 11. bis 13. März sogenanntes „clous seeding“ durch, was sich auf Deutsch mit Wolkenimpfung übersetzen lässt. Mit der Maßnahme soll gegen die außer Kontrolle geratenen Waldbrände im Westen des Landes vorgegangen werden.

Dabei handelt es sich um eine Art Wettermodifikation, mit der die Menge des Niederschlags, der aus Wolken fällt, erhöht wird.

Atthaphon Charoenchansa, Generaldirektor der Abteilung für Nationalparks, Wildtier- und Pflanzenschutz, sagte, dass die Entscheidung auf die jüngsten Berichte über die Entdeckung von Brandherden in den Wäldern nördlich des Srinagarind-Damms in der Provinz Kanchanaburi fiel.

Khun Atthaphon zufolge haben sich die Brände nun auf das trockene, immergrüne Waldgebiet ausgebreitet, das nur nach einem mehrstündigen Trekking durch die Wälder zugänglich ist. Trotz der Unterstützung durch mehrere Hubschrauber nehmen die Brände nach Angaben der Behörden weiter zu, so dass die Situation nun wirksamere Maßnahmen erfordert, wie z. B. Regenflüge, um bestimmte Brandherde einzudämmen oder sogar zu löschen.

Da die Brände erhebliche Umweltschäden verursachen und eine Bedrohung für die öffentliche Gesundheit darstellen, forderte Khun Atthaphon die Dorfbewohner und die örtlichen Landwirte dringend auf, keine Brände auf ihren Grundstücken zu legen, um die Situation zu entschärfen.

Das Amt für Verschmutzungskontrolle meldete, dass die PM2,5-Staubwerte in 69 Gebieten in Bangkok und seinen Vororten sowie in 48 Provinzen bereits die Sicherheitsgrenzen überschritten haben.

Im Norden wurden am 8. März PM2,5-Werte zwischen 65 und 137 Mikrometern gemessen, was über der thailändischen Sicherheitsgrenze von 50 Mikrometern liegt. In anderen Regionen lagen die PM2,5-Werte zwischen 48 bis 170 Mikrometer im Nordosten, 50 bis 98 Mikrometer in der Mitte und im Westen, 59 bis 86 Mikrometer im Osten, 17 bis 33 Mikrometer im Süden und 55 bis 131 Mikrometer im Großraum Bangkok.