Am 13. Mai findet auf dem Sanam-Luang-Platz die Königliche Pflugzeremonie statt. Foto: epa/Rungroj Yongrit

BANGKOK: Heute (13. Mai 2022) wird vor dem Großen Palast in Bangkok – auf dem Sanam-Luang-Platz – die Königliche Pflugzeremonie abgehalten, womit der Beginn der Regenzeit angekündigt wird.

In diesem Jahr hat der Hof-Astrologe den Freitag, 13. Mai als Termin für die königliche Pflugzeremonie festgelegt. S.M. König Vajiralongkorn – oder ein vertretendes Mitglied des Königshauses – sowie hohe Regierungsvertreter, werden ab 8 Uhr morgens auf dem Sanam-Luang-Platz in Bangkok die symbolische Aussaat zum Beginn der Regenzeit und Pflanzsaison beaufsichtigen. Brahmanen-Priester geben während der Zeremonie Prophezeiungen über die zu erwartende Regen- und Erntemenge ab.

Die Brahmanen bieten den Büffeln verschiedene Speisen an. Die Speiseauswahl der Tiere bestimmt die brahmanische Prophezeiung über ide zu erwartende Regen- und Erntemenge. Foto: epa/Rungroj Yongrit

Mit einem prächtig ge­schmückten Pflug – gezogen von kräftigen Büffeln – wird eine Furche auf dem Sanam-Luang-Platz gepflügt, in die gesegnete Reiskörner gesät werden. Den Tieren werden im Rahmen der Zeremonie verschiedene Speisen dargeboten. Die Brahmanen beobachten genau, welche Futtermittel die Tiere bevorzugen und in welcher Reihenfolge und auf welche Weise die Reiskörner in die Furche fallen. Das Resultat dieser Beobachtungen ist eine Voraussage, wie die nächste Ernte ausfallen wird.