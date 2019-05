Von: Redaktion DER FARANG | 08.05.19

Zwischen Freitag und Montag präsentierte sich Bangkok in Gelb, zu Ehren der Krönungszeremonie Seiner Majestät. Foto: epa/Pongmanat Tasiri

BANGKOK: Seine Majestät König Maha Vajiralongkorn (Rama X.) hat am Dienstag 27 Krankenhäusern einen milliardenschweren Betrag für den Kauf neuer medizinischer Geräte gespendet. Das teilte das Royal Household Bureau mit.

Die Spenden dienen nicht nur für den Kauf von Ausrüstung, sondern sollen auch Krankenhäuser beim Bau neuer medizinischer Einrichtungen unterstützen. Die Finanzspende Seiner Majestät umfasst insgesamt 2,4 Milliarden Baht, wovon eine Teil aus Spenden stammt, die während der Beerdigung seines Vaters, König Bhumibol Adulyadej (Rama IX.), der am 13. Oktober 2016 starb, von der Öffentlichkeit zusammenkamen. Der andere Teil des Geldes stammte aus den Einnahmen des Festivals „Un Ai Rak Khlai Khwam Nao" oder „Liebe und Wärme am Ende des Winters" auf der Royal Plaza in Bangkok.

Die Spenden wurden an Krankenhäuser im ganzen Land vergeben, darunter sind das Siriraj Hospital und das King Chulalongkorn Memorial Hospital in Bangkok sowie im tiefen Süden das Pattani Hospital und das Yala Regional Hospital.