Von: Björn Jahner | 19.11.22

S.M. König Maha Vajiralongkorn (r.) begrüßt Chinas Staatspräsidenten Xi Jinping (l.). Foto: The Nation

BANGKOK: Ihre Majestäten, der König und die Königin, gewährten den am APEC-Gipfel teilnehmenden Staats- und Regierungschefs der Welt am Freitag eine Audienz in der Chakri Maha Prasat Thronhalle im Großen Palast von Bangkok.

Ihre Königliche Hoheit Prinzessin Sirivannavari Nariratana Rajakanya war ebenfalls im Thronsaal anwesend und begrüßte die Staatsoberhäupter und hohen Beamten aus aller Welt.

Bedeutende Persönlichkeiten aus Ländern wie der Volksrepublik China, den Vereinigten Staaten, Saudi-Arabien, Japan, Frankreich und Kanada trafen mit der königlichen Familie vor dem letzten Tag des Gipfels zusammen.

Zuvor war es am Freitag zu Zusammenstößen zwischen der Polizei und Hunderten von Demonstranten gekommen, die sich in der Nähe des Demokratie-Denkmals versammelt hatten, etwa acht Kilometer vom Tagungsort des Gipfels entfernt.

Die Polizei feuerte Gummigeschosse ab, um die Demonstranten daran zu hindern, zum Tagungsort zu marschieren und ihre Petition zu überreichen, in der sie gegen die APEC-Handelsabkommen protestierten und Premierminister Prayut Chan-o-cha zum Rücktritt aufforderten.

Der Vater des derzeitigen Königs, der verstorbene König Bhumibol Adulyadej der Große, war Gastgeber der Staats- und Regierungschefs bei den beiden letzten APEC-Gipfeln, die im September 1992 und im Oktober 2003 in Thailand stattfanden.