BURIRAM: Die weltbesten Zweiradfahrer kämpfen auf dem Chang International Circuit um Punkte für die Weltmeisterschaft. Erstmals macht die MotoGP-Karawane am kommenden Wochenende, vom 5. bis 7. Oktober, halt in Buriram. Auf der 4,6 Kilometer langen Strecke mit zwölf Kurven erwartet die Fans ein Event der Extraklasse.

Der Circuit war bereits Austragungsort der Tourenwagen-WM und von Rennen für Superbikes. Im Unterschied zu den seriennahen Superbike-Modellen kommen beim MotoGP ausschließlich Prototypen zum Einsatz, die mit Viertaktmotoren und ohne Aufladung fahren. Der Name „Königsklasse des Motor­radrennsports“ kommt also nicht von ungefähr. Rund um den Parcours können 50.000 Zuschauer die hohe Risikobereitschaft der „Helden auf zwei Rädern“ bei Geschwindigkeiten von jenseits der 200 Stundenkilometer nachverfolgen. In Buriram gehen zwei thailändische Rennfahrer in der Moto3 an den Start: Neben Nakarin Atiratphuvapat ist es Somkiat Chantra, der als Nachwuchsfahrer eine Wild Card erhalten hat.