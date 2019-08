Königinmutter Sirikit feiert ihren 87. Geburtstag

Von: Björn Jahner | 12.08.19

THAILAND: Am 87. Geburtstag von Königin Sirikit am Montag, 12. August werden in ganz Thailand die herausragenden Leistungen und Erfolge der Mutter Seiner Majestät König Maha Vajiralongkorn (Rama X.) und Witwe von König Bhumibol Adulyadej (Rama IX.) in angemessener Weise gewürdigt. DER FARANG gratuliert Königinmutter Sirikit von ganzem Herzen und wünscht ihr viel Gesundheit und ein langes Leben.

Königinmutter Sirikit wurde am 12. August 1932 in Bangkok unter dem Namen Mom Rajawongse Sirikit Kitiyakara geboren. Sie ist die Tochter von Prinz Nakkhatra Mangala, dem Fürsten von Chanthaburi und Mom Luang Bua Kitiyakara sowie eine Urenkelin von König Chulalongkorn (Rama V.). Ihre schulische Laufbahn begann sie in der Konventschule St. Francis Xavier im Bangkoker Bezirk Dusit und setzte sie später in Europa fort, als ihr Vater das Amt des thailändischen Botschafters in Frankreich, Dänemark und England bekleidete.

Im Jahr 1947 begegnete Sirikit in Paris zum ersten Mal Bhumibol Adulyadej, dem späteren König Rama IX. In Folge eines schweren Autounfalls Bhumibols im Oktober 1948 in der Nähe von Lausanne besuchte sie ihn oft im Krankenhaus, woraus sich eine Beziehung entwickelte, die im Juli 1949 zur Verlobung und zur Heirat am 28. April 1950 im Sra-Pathum-Palast in Bangkok führte. Aus der Ehe gingen vier Kinder hervor: Prinzessin Ubol Ratana (geboren am 5. April 1951), der frühere Kronprinz und heutige Monarch von Thailand Seine Majestät König Maha Vajiralongkorn (geboren am 28. Juli 1952), Prinzessin Maha Chakri Sirindhorn (geboren am 2. April 1955) und Prinzessin Chulabhorn Walailak (geboren am 4. Juli 1957).

Ihr offizieller Name und Titel lautet Somdet Phra Nang Chao Sirikit Phra Borommarachininat Phra Borommaracha Chanini Phanpi Luang, was sich ins Deutsche mit „Ihre Majestät Königin und Regentin Sirikit, die Königinmutter“ übersetzen lässt. Ihr offizieller Titel ist „Königinmutter Sirikit“.

Mutter aller Thais und stille Diplomatin

Die Königinmutter hat die Herzen der Thailänderinnen und Thailänder vor allem durch ihren hingabevollen Einsatz zur Verbesserung der Lebensumstände der Bevölkerung sowie durch die Förderung thailändischer Künste und Handwerke erobert. Sirikit zeichnet zudem eine große Verbundenheit mit dem tiefen Süden des Landes aus, besonders mit den Krisenprovinzen Pattani, Yala und Narathiwat, wo sie jedes Jahr stets einige Monate verbrachte und sich unermüdlich für Toleranz gegenüber der muslimischen Minderheit einsetzte, weshalb sie bei der dortigen Bevölkerung – wie auch im ganzen Land – sehr beliebt ist und als eine der ruhigeren Diplomaten gilt.

Muttertag als Zeichen der Verehrung

Der Geburtstag der Königinmutter stellt ein äußerst bedeutendes Ereignis für die thailändische Nation dar, das von großer Fröhlichkeit und unzähligen Feierlichkeiten geprägt ist. In allen Landesteilen feiern die Menschen Ihren Ehrentag, der ebenfalls als nationaler Muttertag begangen wird, an dem die Wertschätzung für die mütterliche Güte, welche Sirikit ihrem Volk zuteilwerden lässt, zum Ausdruck gebracht wird. Von der Bevölkerung wird sie liebevoll die „Mutter aller Thais“ genannt.