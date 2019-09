Written by: Redaktion DER FARANG | 09/09/2019

BANGKOK: Ihre Majestät Königin Sirikit, die Königinmutter, wurde zur Nachuntersuchung in das Chulalongkorn-Krankenhaus eingeliefert.

Laut der Ankündigung des Büros des königlichen Haushalts wurde die Königinmutter bereits am Samstag auf Anraten der Ärzte zu einer zuvor geplanten Nachuntersuchung und einigen zusätzlichen Untersuchungen im Hospital Chulalongkorn aufgenommen. Ihre Majestät wurde zuletzt am 12. August auf privaten Fotos mit mehreren Mitgliedern des Königshauses gesehen, die vom Palast anlässlich des Muttertags in Thailand, dem Geburtstages Ihrer Majestät, veröffentlicht wurden.