Königin Sirikit im Krankenhaus

BANGKOK (dpa) - Ihre Majestät Königin Sirikit ist wenige Tage nach ihrem 86. Geburtstag in ein Krankenhaus gebracht worden.

Nach Angaben des königlichen Haushalts vom Montag leidet die Monarchin an einer Grippe. Bei ihr sei am Sonntag Fieber gemessen worden. Außerdem habe sie mehr gehustet als üblich. Königin Sirikit hat sich nach dem Tod ihres Mannes, Seine Majestät König Bhumibol Adulyadej, kaum noch in der Öffentlichkeit gezeigt. Der Palast veröffentlichte erstmals seit längerer Zeit auch wieder Fotos der Königin. Darauf ist zu sehen, wie sie am vorvergangenen Sonntag zusammen mit ihrer Familie den Geburtstag feierte. Sirikit sitzt im Rollstuhl. Sie trägt kurzes weißes Haar.