Ihre Majestät Königin Sirikit wird in Thailand hoch verehrt und gilt als Mutter der Nation. Foto: epa/Narong Sangnak

BANGKOK (dpa) - Ihre Majestät Königin Sirikit ist nach anderthalb Wochen aus einem Krankenhaus der Hauptstadt Bangkok entlassen worden.

Die 86-Jährige hatte wenige Tage nach ihrem Geburtstag in eine Klinik gebracht werden müssen - nach offiziellen Angaben wegen einer Grippe. Am Donnerstag konnte sie nun wieder in einen der Paläste der Königsfamilie zurückkehren, wie der Königliche Haushalt mitteilte. Das Fieber sei verschwunden.