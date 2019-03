Von: Redaktion DER FARANG | 23.03.19

BANGKOK: Seine Majestät König Maha Vajiralongkorn hat 187 Menschen, darunter 115 Ausländer, mit dem Orden „The Most Admirable Order of the Direkgunabhorn“ für ihre Teilnahme an der Such- und Rettungsaktion im Juli letzten Jahres für die jugendlichen Fußballer und deren Trainer ausgezeichnet.

Laut der Ankündigung in der „Royal Gazette“ will die Regierung alle Menschen ehren, die damals bei der Rettung der in der Höhle Tham Luang in Chiang Rai von Wasser eingeschlossenen Gruppe geholfen haben. Der Orden „The Most Admirable Order of the Direkgunabhorn” wurde am 22. Juli 1991 vom verstorbenen König Bhumibol Adulyadej (Rama IX.) geschaffen, um jene zu ehren, die außergewöhnliche Dienste für das Königreich geleistet haben. Der Titel „Direkgunabhorn“ (ดิเรก คุณา ภรณ์) heißt grob übersetzt: „edle Ordnung von Fülle und Qualität". Unter den Ausgezeichneten sind Ausländer aus Deutschland, Großbritannien, den USA, Australien, Belgien, Kanada, Dänemark, China, Japan, Singapur, Ukraine und Laos.