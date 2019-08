Von: Redaktion DER FARANG | 21.08.19

BANGKOK: Seine Majestät der König hat die Patenschaft über die 13 an schwerer Unterernährung leidenden Deutschen Doggen übernommen, die Anfang dieser Woche gerettet wurden.

Ein Veterinär der Tierschutzabteilung des Pathum Thani Livestock Development Office teilte mit, der König habe die 13 Deutschen Doggen abholen und zum Animals Hospital der Kasetsart University bringen lassen.

Die Hunde wurden am Montag von Tierärzten der Organisation Watchdog Thailand und Beamten der Tierschutzabteilung des Pathum Thani Livestock Development Office aus einem Haus in Pathum Thanis Bezirk Lat Lum Kaew gerettet. Die Hunde waren in einem schrecklichen Zustand. Ein Verwandter des Hausbesitzers hatte Watchdog Thailand und Behörden alarmiert, nachdem einer der Hunde und zwei Welpen am Sonntag in einem Käfig gestorben waren.