König ruft das Kabinett auf, seine Pflicht zu erfüllen

Von: Redaktion DER FARANG | 28.08.19

Premierminister Prayut Chan-o-cha und seine Kabinettsmitglieder wurden am Dienstag von Seiner Majestät empfangen. Foto: National News Bureau Of Thailand

BANGKOK: Premierminister Prayut Chan-o-cha und seine Kabinettsmitglieder erhielten am Dienstag von Seiner Majestät dem König eine Botschaft, in der der Herrscher seine moralische Unterstützung für die Regierung zum Ausdruck brachte.

Der Premier und jeder Minister empfingen die Botschaft einzeln vor einem Porträt Seiner Majestät im Kommandogebäude des Regierungsgebäudes. Anfänglich wurden keine Details des Inhalts der Nachricht veröffentlicht, nur dass es sich um den Eid von General Prayut und sein Kabinett handelte, der während einer Zeremonie vor dem König am 16. Juli in der Amphorn Sathan Residential Hall im Dusit-Palast geleistet wurde. Später zeigte Prayut jedoch eine Kopie der königlichen Botschaft, nachdem sie gerahmt worden war. Darin rief der König die Minister auf, ihre Pflicht zu erfüllen, damit die im Treueeid geleisteten Zusagen erfüllt werden. General Prayut steht unter Beschuss, weil er den letzten Satz des Eides während der Vereidigung am 16. Juli nicht gesprochen hatte (DER FARANG berichtete). Der Ombudsmann (Bürgerbeauftragte) hat eine Petition von der Opposition über den Fehler des Premiers erhalten und am Dienstag beschlossen, diese zur Entscheidung an das Verfassungsgericht weiterzuleiten.