Von: Duangdee K. (Khun Daeng) | 28.07.20

BANGKOK: Das Thai-Volk und sein König sind seit fast 800 Jahren eine untrennbare Einheit. Das Volk nannte seinen König schon damals während der Sukhothai Dynastie „Vater“, weil der König immer da war, wenn seine Landsleute in Not gerieten. In jedem Zeitalter waren unsere Könige die Hüter des Volkes, damit es schwere Krisen aller Art überlebte (wie Naturkatastrophen, Koloniejagd von den westlichen Eroberern, Aufruhr im Land etc).

Und dies macht auch heute noch unser jetziger König, der Rama X. Er hat die königliche Verpflichtungen nie vernachlässigt. Fürsorglich steht er der thailändischen Bevölkerung immer zur Seite, besonders in Notzeiten und folgt allen Nachrichten bis zum kleinsten Bürger. Von Naturkatastrophen betroffene Dorfbewohner (z.B. Brände, Erdrutsche, Überflutungen, Sturmschäden etc.) unterstützt Seine Majestät mit vorübergehenden Unterkünften und „Überlebenssä­cken“ mit allen notwendigen Artikeln, die man im Alltag benötigt. Auch schickte er immer ein Team von Köchinnen aus dem Palast mit Volontären in Katastrophengebiete, um die Opfer mit Essen zu versorgen. Als die 13 Jungen von der „Wildschweine“-Fußballmannschaft 17 Tage in der Höhle gefangen waren, sah es wirklich bedrohlich aus, denn nach ca. einer Woche sollte es in der Höhle sehr wenig Sauerstoff gegeben haben, etwa nur 40 Prozent. Zudem ließ Regen die Höhle überfluten. Um Sauerstofftanks herbeizuholen, muss man schrittweise bei mehreren Regierungsbehörden um Genehmigung bitten. Bis die Herrschaften von der Schiffssicherheitsausrüstung zu einer endgültigen Zustimmung kommen, ist die Rettung meist dann schon zu spät. Seine Majestät kennt wohl die „Zeitlupe“ von den Behörden, wenn sie arbeiten. Er war es, der diese dringend nötigen Sauerstofftanks zum erwähnten Ort rechtzeitig in die Höhle geschickt hat.

Und in diesem Jahr kämpft Thailand – wie alle anderen Länder auch – mit der tödlichen Virusinfektion Covid-19, an der heute auf der ganzen Welt schon über 505,000 Menschen starben (in Thailand bis jetzt 58 Tote). Während der Ausbreitung der Epidemie zwischen März bis Mai 2020 arbeiteten die thailändischen medizinischen Angestellten pausenlos, und plötzlich waren die ärztlichen Ausrüstungen knapp geworden, besonders Beatmungsgeräte waren nicht mehr genügend da. Unser jetziger König hatte schnell mit seinem Geld 75 von diesen erwähnten „Respiratoren“ aus dem Ausland bestellen lassen und diese wurden auf verschiedene Krankenhäuser in ganz Thailand verteilt. Seit über 48 Tagen gibt es in unserem Land keine Neuinfizierten mehr; außer bei Rückkehrern aus dem Ausland, unter denen sich immer wieder Infizierte befinden. Während des Zeitraums, in dem im ganzen Land wegen der Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus Millionen berufstätige Menschen nicht aus dem Haus durften, kümmerte sich seine Majestät um die ärmeren Menschen, besonders um die Tagelöhner. Jeden Abend kamen Soldaten mit ihren Militärlastwagen an verschiedene Orte, in und außerhalb der Hauptstadt, und klopften an die Haustüren. Sie übermittelten Grüße vom König, entluden die großen Säcke mit notwendigen Lebensmitteln wie Reis, Eier, Öl zum Braten, Gewürze, Speisekonserven usw. Es gibt keine offiziellen Berichte über diese königlichen Aufträge, die Seine Majestät aus seinem Privatvermögen finanzierte.

Das Gesundheitswesen in Thailand entstand vor über 100 Jahren durch die Monarchie - seit König Chulalongkorn, Rama V. (Rama V. ist der Urgroßvater des jetzigen Königs). König Chulangkorn und später auch seine Nachfahren haben ihre private Grundstücke und Geld gegeben, um zahlreiche Krankenhäuser im Land zu bauen, die heute noch existieren. Unzählige Medizinstudenten/-innen bekamen – bis heute noch – königliche Stipendien, um sich im Ausland weiterzubilden.