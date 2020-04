Von: Redaktion DER FARANG | 13.04.20

BANGKOK: Seine Majestät König Maha Vajiralongkorn hat allen, die sich dem Kampf gegen die weitere Ausbreitung des Coronavirus angeschlossen haben, moralische Unterstützung gewährt.

Premierminister Prayut Chan-o-cha sagte am Montag weiter, der König habe die Regierung, die Behörden, das Gesundheitspersonal, die Freiwilligen, den Privatsektor und die Menschen für ihre harte Arbeit und Geduld im nationalen Einsatz gegen das Coronavirus gelobt. Der König und Ihre Majestät die Königin stünden bereit, die Arbeit zu unterstützen.

Thailand meldete am Montag 28 neue Coronavirus-Infektionen, insgesamt sind es jetzt 2.579. Zwei weitere Todesfälle erhöhten deren Zahl auf 40. Die Anzahl der bestätigten Neuerkrankungen markierte am sechsten Tag in Folge einen Rückgang. Da jedoch nur relativ wenige Personen getestet wurden, kann das Gesundheitsministerium nicht sagen, wie weit und wie schnell sich das Virus landesweit verbreitet hat. Die bisher höchste Anzahl bestätigter Fälle wurde am 22. März mit 188 registriert.