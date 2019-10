Von: Redaktion DER FARANG | 03.10.19

Foto: The Nation

BANGKOK: Papst Franziskus wird im kommenden Monat während seines dreitägigen Besuchs in Bangkok Seine Majestät den König, den Obersten Mönchpatriarchen und den Premierminister treffen.

Die katholische Bischofskonferenz von Thailand hat am Mittwoch den offiziellen Zeitplan für die „Apostolische Reise“ veröffentlicht. Der Papst wird am Mittwoch, 20. November, bei seiner Ankunft auf dem Militärflughafen Don Mueang offiziell begrüßt werden. Am Morgen des 21. November wird das Oberhaupt der katholischen Kirche mit Premierminister Prayut Chan-o-cha und anderen Mitgliedern der Regierung, weiter mit Vertretern der Zivilgesellschaft und des diplomatischen Korps zusammentreffen.

Anschließend fährt er zum Wat Ratchabophit Sathit Maha Simaram. Dort wird er vom Obersten Patriarchen Somdet Phra Ariyavongsagatanana IX., Oberhaupt der Mönchsgemeinschaft Sangha, empfangen. Nachmittags folgen eine private Audienz beim König und eine öffentliche Messe im Nationalstadion. Am 22. November wird der Papst in der Kathedrale Mariä Himmelfahrt mit katholischen Bischöfen und Priestern zusammentreffen, dann mit den örtlichen Führern anderer christlicher Konfessionen und anderer Religionen, gefolgt von einer weiteren Messe für junge Menschen.