König gibt ausländischem Korrespondenten ein Interview

Von: Redaktion DER FARANG | 02.11.20

BANGKOK: Der britische Journalist Jonathan Miller führte am Sonntagabend aus dem Stegreif ein Interview mit Seiner Majestät dem König - ein unvorstellbarer Akt für viele lokale Medien.

König Vajiralongkorn wurde von Miller gefragt, was er von den Forderungen nach Reformen der Monarchie halte, die von der pro-demokratischen Bewegung vorangetrieben werden. Das Interview wurde auf CNN und Channel 4 ausgestrahlt. Die kurze Begegnung ist für viele thailändische Reporter rätselhaft, da die Medienberichterstattung über königliche Ereignisse durch den Palast streng reglementiert ist. Aber als Ihre Majestäten, der König und die Königin, am Sonntag vor gelb gekleideten Anhängern auftraten, war es offenbar Dutzenden von Menschen erlaubt, Fotos zu machen und sogar sich selbst mit ihnen zu fotografieren, ohne dass die Behörden eingriffen. Das kurze Interview könnte als Beweis für die entspannte Atmosphäre angesehen werden. Seine Majestät der König begrüßte die Bürger aus nächster Nähe.

In dem Interview hatte Miller Seine Majestät den König gefragt: „Diese Leute lieben Sie. Aber was sagen Sie zu den Demonstranten, die auf der Straße waren und Reformen wollen?" „Ich habe keinen Kommentar", antwortete er. „Wir lieben sie alle gleich. Wir lieben sie alle auf die gleiche Weise. Wir lieben sie alle gleich." „Gibt es Raum für einen Kompromiss, Sir?" fragte Miller. „Thailand ist das Land der Kompromisse", sagte der König.

Der König, Königin Suthida und Prinzessin Sirivannavari überquerten dann die Straße, um die Anhänger auf der anderen Seite zu begrüßen. Channel 4 berichtete, dass der König und die Prinzessin eine intensive und lebhafte Diskussion über das, was gerade passiert ist, führten. Dann trat die Prinzessin an Miller heran, um einen Kommentar abzugeben. „Wir lieben das thailändische Volk, egal, was passiert ist. Und dieses Land ist friedlich. Ich liebe es. Ich bin sehr glücklich. Das ist die wahre Liebe. Und du kannst es sehen, oder?" sagte sie.

König Rama X hat in den letzten Tagen Anhänger der Royalisten aus nächster Nähe begrüßt. Am 23. Oktober lobte der König persönlich einen Mann, der sich den Pro-Reform-Protestlern entgegenstellte, indem er ein Porträt des verstorbenen Königs Bhumibol hochhielt. Der Herrscher sagte, er sei „sehr tapfer".