BANGKOK: Seine Majestät der König hat die klösterlichen Ränge von sieben älteren Mönchen aberkannt.

Sechs sind in Polizeigewahrsam und einer ist auf der Flucht. Sie werden der Geldwäsche und der Unterschlagung von Tempelgeldern verdächtigt. Alle sieben hatten hochrangige Titel in der "Phrom"-Klasse des Mönchtums. Sie lebten in drei beliebten Bangkoker Tempeln, im Wat Sa Ket, Wat Samphanthawong und Wat Sam Phraya. Die sieben Mönche gehören zu einer Reihe von Verdächtigen, die aus Zuschüssen für ihre Tempel und von den vom National Office of Buddhism (NOB) zugewiesenen Studiengeldern Dutzende Millionen Baht abgezogen haben. Einige NOB-Beamte und Laien gehören ebenfalls zu den Verdächtigen.

Nach Angaben der Ermittler kontaktierten die Beamten Äbte, um die Finanzierung von Projekten vorzuschlagen und gleichzeitig Schmiergelder zu fordern. Die Behörden haben bislang vier Ermittlungsrunden gegen die mutmaßliche Korruption in Dutzenden von Tempeln landesweit eingeleitet. Die sieben älteren Mönche waren in die Unregelmäßigkeiten während der dritten Runde der Untersuchung verwickelt, an der zehn Tempel in Bangkok beteiligt waren. Verdächtigte werden beschuldigt, mindestens 70 Millionen Baht an Staatsgeldern veruntreut zu haben..