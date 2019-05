Von: Redaktion DER FARANG | 14.05.19

Foto: The Nation

BANGKOK: Seine Majestät König Maha Vajiralongkorn dankt allen, die an der reibungslosen, großartigen und würdevollen Krönungszeremonie beteiligt waren.

Die Dankesbotschaft des Königs wurde am Montag vom Royal Household Bureau veröffentlicht. Damit dankt Seine Majestät allen an der Organisation Beteiligten. Der Ankündigung zufolge hat Seine Majestät den Zusammenhalt aller Seiten zur Kenntnis genommen, die es ermöglichte, dass die Krönungszeremonie reibungslos und im Einklang mit den thailändischen Traditionen verlief. Die Verbundenheit, so heißt es weiter, spiegele die Liebe und den Zusammenhalt wider, die die Thailänder für die Monarchie, den König, seine Königin, seine Eltern und alle anderen Mitglieder der königlichen Familie haben. Der Monarch ist der einzige Sohn von König Bhumibol Adulyadej, der bis zu seinem Tod Ende 2016 sieben Jahrzehnte lang Thailand regierte, und von Königin Sirikit, der Königinmutter.