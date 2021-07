Von: Redaktion DER FARANG | 29.07.21

Foto: epa/Department Of Corrections

BANGKOK: Seine Majestät König Maha Vajiralongkorn hat am Mittwoch anlässlich seines 69. Geburtstages mehr als 200.000 Gefangene begnadigt. Darunter sind 35.000 Häftlinge, die auf Bewährung freikommen.

Die Gefangenen werden innerhalb von 120 Tagen nach Inkrafttreten des Erlasses am Mittwoch entweder auf Bewährung entlassen, oder ihre Strafe wird gemäß dem königlichen Begnadigungserlass reduziert, informierte Aryut Sinthopphan, Generaldirektor der Strafvollzugsbehörde. Die 35.000 Häftlinge, die auf Bewährung freikommen sollen, befinden sich derzeit in 143 Gefängnissen landesweit.

Jatuporn Prompan, Vorsitzender der United Front for Democracy Against Dictatorship (Rothemden), wird nächsten Monat auf Bewährung entlassen. Er hat weniger als ein Jahr im Gefängnis verbracht. Wie alle anderen Gefangenen, die auf Bewährung freigelassen werden, wird auch Jatuporn zunächst an einem Trainingsprogramm teilnehmen, das als Khok Nong Na bekannt ist. Es ist ein landwirtschaftliches Modell, das auf der Neuen Theorie der Landwirtschaft und der von Seiner Majestät König Bhumibol Adulyadej dem Großen bekannt gemachten Philosophie der Suffizienzwirtschaft basiert.

Die ehemalige Gouverneurin der thailändischen Tourismusbehörde (TAT), Juthamas Siriwan, die wegen Bestechung im Zusammenhang mit der Ausrichtung des Internationalen Filmfestivals in Bangkok zu 50 Jahren Gefängnis verurteilt worden war, wird eine Strafminderung von 17 Jahren erhalten. Juthamas Tochter, Jittisopha Siriwan, die im Zusammenhang mit demselben Bestechungsskandal beim Filmfestival zu 40 Jahren Gefängnis verurteilt wurde, erhält eine Strafminderung auf 22 Jahre und zwei Monate.

Der frühere Handelsminister Boonsong Teriyapirom wird seine 48-jährige Haftstrafe auf 16 Jahre reduziert bekommen, während sein ehemaliger Stellvertreter Poom Sarapol damit rechnet, dass seine 38-jährige Haftstrafe auf 13 Jahre herabgesetzt wird. Sie waren im Zusammenhang mit dem Reisförderprogramm der Regierung Yingluck Shinawatra schuldig gesprochen worden.

Khanchit Thapsuwan, ein ehemaliger Abgeordneter der Demokratischen Partei, der 2011 vom Obersten Gerichtshof zu lebenslanger Haft wegen vorsätzlichen Mordes an Udon Kraiwatnusorn, dem ehemaligen Präsidenten der Verwaltungsorganisation der Provinz Samut Sakhon, verurteilt wurde, wird nur noch 11 Jahre verbüßen müssen. Und Apichart Jansakulporn, besser bekannt als Sia Piang, ein Geschäftsmann, der im Zusammenhang mit dem Skandal um das Reisprogramm zu einer 48-jährigen Haftstrafe verurteilt wurde, erhält ebenfalls eine Strafminderung. Er wird noch neun Jahre absitzen müssen, ergänzte Aryut.

Dem königlichen Erlass wurden einige neue Regeln hinzugefügt, damit kranke ältere Gefangene ebenfalls für eine königliche Begnadigung in Frage kommen. Dabei handelt es sich um Häftlinge, die 60 Jahre oder älter sind und seit mindestens einem Jahr wegen einer der Krankheiten behandelt werden, die in der königlichen Verordnung aufgeführt sind: Lähmungen, Demenz, Hirnstörungen, chronisch obstruktive Lungenerkrankung, aplastische Anämie und chronisches Leberversagen.