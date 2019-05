Von: Redaktion DER FARANG | 03.05.19

BANGKOK: Zu seiner Krönung an diesem Wochenende hat Seine Majestät der König Tausende Gefangene begnadigt.

Das „Royal Gazette“ veröffentlichte am Freitag ein königliches Dekret über die Begnadigungen, das am Samstag in Kraft tritt. Zu den Begnadigungen zählen Verurteilte, die anstelle von Geldstrafen gemeinnützige Arbeit verrichten, Personen, die auf Bewährung verurteilt wurden, Insassen, deren Strafe ein Jahr oder weniger beträgt, und Häftlinge mit schweren Beeinträchtigungen und Krankheiten wie Krebs im Endstadium oder Aids.

Die königliche Amnestie gilt auch für Frauen, die zum ersten Mal inhaftiert sind und mindestens die Hälfte ihrer Haftstrafe verbüßt ​​haben, sowie für Frauen ab 60 Jahren mit einer Restlaufzeit von bis zu drei Jahren und für Frauen ab dem 70. Lebensjahr. Zu den weiteren Begünstigten zählen erstmalige Gefangene unter 20 Jahren, die mindestens die Hälfte ihrer Haftstrafe verbüßt ​​haben, und Insassen, die sich vorbildlich benommen haben, mit einer Reststrafe von bis zu zwei Jahren. Gefangene im Todestrakt werden zu lebenslanger Haft verurteilt.

Sechs ehemalige Anführer einer politischen Oppositionsgruppe, der People's Alliance for Democracy (PAD), sind unter den Begnadigten: Generalmajor Chamlong Srimuang, Sonthi Limthongkul, Phipob Thongchai, Somkiart Pongpaibul, Somsak Kosaisook und Suriyasai Katasila. Sie wurden am 13. Februar wegen ihrer Beteiligung an Demonstrationen gegen die Regierung im Jahr 2008 jeweils zu acht Monaten Haft verurteilt.