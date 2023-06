Von: Björn Jahner | 18.06.23

BANGKOK: Die acht Koalitionsparteien unter der Führung von Move Forward verschieben ihr Treffen zur Erörterung der Regierungsbildung von Dienstag (20. Juni 2023) auf Donnerstag (22. Juni 2023), da sie erst die für Mittwoch (21. Juni 2023) erwartete offizielle Bestätigung der Ergebnisse der Parlamentswahlen vom 14. Mai 2023 durch die Wahlkommission (EC) abwarten wollen.

Eine informierte Quelle der Koalition sagte, dass die offizielle Bestätigung der Wahlkommission ein klareres Bild davon geben wird, wie viele Sitze in den Wahlkreisen und auf den Parteilisten jede Koalitionspartei gewonnen hat, was ein Schlüsselfaktor bei der Bestimmung der Anzahl der Kabinettssitze ist, die sie erhalten werden.

Es wird erwartet, dass die Kommission die bestätigten Wahlergebnisse von 100 Abgeordneten der Parteilisten und 400 Abgeordneten der Wahlkreise bekannt gibt, mit Ausnahme der 71, deren Fälle noch untersucht werden. Zu den 71 „problematischen“ Wahlkreisabgeordneten gehören 21 von der Bhumjaithai-Partei, 17 von Pheu Thai, 16 von Palang Pracharath, 6 von Move Forward, je 3 von den Demokraten und von United Thai Nation, 2 von Thai Sang Thai und 1 von Pheu Thai Ruam Palang.

Bei dem Treffen, das in der Parteizentrale von Move Forward stattfinden wird, sollen auch die Berichte des Übergangsausschusses erörtert werden.

In der Zwischenzeit wird das Übergangskomitee unter dem Vorsitz des Parteivorsitzenden von Move Forward und Premierministerkandidaten Pita Limjaroenrat am Dienstag in der Parteizentrale von Thai Sang Thai zusammenkommen, um die Berichte aller Arbeitsgruppen zu verschiedenen Themen zu aktualisieren.

Das Ringen zwischen den Parteien Move Forward und Pheu Thai um den Sprecher des Repräsentantenhauses bleibt ungelöst.

Die acht Koalitionsparteien sind Move Forward, Pheu Thai, Thai Sang Thai, Prachachart, Seree Ruam Thai (Thai Liberal), Pheu Thai Ruam Palang, FAIR und Plung Sungkom Mai.