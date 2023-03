Von: Björn Jahner | 04.03.23

Derzeit in Pattaya in aller Munde: Knuspriger Flammkuchen aus dem Elsass auf dem Nachtmarkt „Runway Street Food“. Über Grab-Lieferdienst sogar 24 Stunden erhältlich! Fotos: Jahner

PATTAYA: Den Nachtmarkt „Runway Street Food“ an der Second Road in Nord-Pattaya kann man wegen seines ausrangierten Jumbojets, der in der Marktmitte als origineller Eyecatcher dient, wohl kaum verfehlen. Neben thailändischem Street-Food hat sich hier jedoch ausgerechnet eine Spezialität aus der Rheinebene zum Publikums-Hit entwi­ckelt: Elsässischer Flammkuchen.

Ob nun als Flammkuchen, oder doch Flammekueche bekannt – die knusprig-krosse Spezialität aus dem Elsass ist bei hungrigen Nachtschwärmern in Pattaya derzeit in aller Munde. Als brandheißer Geheimtipp bei Fans der herzhaften Brotteig ähnlichen Flade gilt „Flam’s Flammekueche“ auf dem Nachtmarkt „Runway Street Food“. Betritt man den Night Market von der Second Road aus kommend, befindet sich der neue kulinarische Geheimtipp auf der linken Seite und ist aufgrund seiner in den Abendstunden atmosphärisch flackernden Fackeln am Eingang kinderleicht zu finden.

Bei Flam’s Flammekueche ist der Name Programm. Denn das Lokal konzentriert sich ausschließlich darauf, was es am besten kann: Knusprigen Flammkuchen in drei Variationen, die man nicht nur wegen des ausgesprochen niedrigen Preises – alle „Flam’s“ kosten jeweils nur 200 Baht – alle mal durchprobieren sollte!

Schlemmen & Chillen: Flammkuchen schmeckt am besten mit Freunden. Auch erhältlich: Merguez und Grillhähnchen.

Keine Frage: Flammkuchen und Crème fraîche sind ein ganz klassisches Gespann, wenn es um die cremige Basis der hauchdünnen Elsässer Spezialität geht. Doch neben dem Klassiker „Flam’s Original“ (frische Zwiebelcreme, geräucherter Speck und Trüffelöl) kann man hier seinen Flammkuchen-Horizont erweitern und sich an etwas ausgefallenere Toppings wagen wie „Flam’s Vegetarisch“ (frische Zwiebelcreme, in Scheiben geschnittene Champignons, abgerundet mit einer herrlich leichten Käsewolke) oder „Flam’s Mediterran“ (frische Zwiebelcreme, Muscheln und geräucherter Speck).

Bei Foodies längst Kult

Mit herzhaften, frischen Merguez bringt Flam’s Flammekueche eine weitere kulinarische Neuheit nach Pattaya! Dabei handelt es sich um einen maghrebinischen Wurst-Klassiker aus Lamm und Rind, der schon lange seine zweite Heimat in der französischen Küche gefunden hat. Merguez zeichnen sich durch ihre würzige Paprikanote aus, abgerundet mit einem Hauch Knoblauch, und lassen sich gut und gerne mit eisgekühltem Fassbier runterspülen.

Appetit bekommen? Am besten besucht man Flam’s Flammekueche zusammen mit Freunden. Schließlich handelt es sich nicht um irgendeinen Kuchen aus dem Elsass, sondern viel mehr um ein soziales Erlebnis, das kollektiv am besten mundet!

Flam’s Flammekueche hat täglich von 16.00 bis 01.00 Uhr geöffnet und lockt mit seinem einladenden Biergarten mit Lounge ähnlicher Bestuhlung zum Schlemmen und Chillen – mit fantastischem Blick auf den Jumbojet und das wuselige Treiben auf dem Nachtmarkt.