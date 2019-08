Knockout verteidigt seinen WBA-Weltmeistertitel

Von: Redaktion DER FARANG | 03.08.19

NAKHON SAWAN: Thailands WBA-Weltmeister im Minimumgewicht Knockout CPF hat seinen Titel erfolgreich gegen ArAr Andales von den Philippinen verteidigt.

Der Ringrichter brach den Kampf in der achten Runde in Nakhon Sawan ab, weil der Thai eine blutende Wunde an der linken Augenbraue hatte. Zu dieser Zeit führten die drei Punktrichter Knockout CPF mit 77:75, 79:73 und 78:74. Der 28 Jahre alte Thai, sein richtiger Name ist Thammanoon Niyomtrong, ist seit 20 Boxkämpfen ungeschlagen und hat jetzt acht Mal seinen Titel erfolgreich verteidigt. Sein 19-jähriger Gegner steckte die erste Niederlage im elften Kampf ein.