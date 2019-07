Knirps allein am Bahnsteig in Österreich

Written by: Redaktion DER FARANG | 04/07/2019

LINZ (dpa) - Ein Vierjähriger ist in Österreich beim Aussteigen aus einem Zug durch die sich schließende Tür von seinem Vater getrennt worden.

Der 28-jährige Vater wollte daraufhin das Zugpersonal zwingen, den bereits wieder abgefahrenen Zug zu stoppen, berichtete die Polizei am Mittwoch. Der Mann habe sich derart aufgeregt, dass er ein Messer zückte und drohte, er werde die Zugbegleiter umbringen, sollte seinem Sohn etwas passieren. Am nächsten Bahnhof empfing die Polizei den rabiaten Vater und sprach unter anderem ein Waffenverbot aus. Im Bahnhof in Wels, wo der Knirps auf dem Bahnsteig gestrandet war, hatten sich schon andere Beamte um den Jungen gekümmert. Er wurde wohlbehalten von Familienangehörigen abgeholt.