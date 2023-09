Von: Björn Jahner | 28.09.23

BANGKOK: Klook, eines der führenden Online-Reiseunternehmen, hat eine neue Tierschutzpolitik eingeführt, die den Verkauf von zirkusähnlichen Darbietungen mit Elefanten, Delfinen und Tigern beenden wird, wie World Animal Protection kürzlich berichtete.

Die Richtlinie wird bis Ende Oktober 2023 in Kraft treten und erhöht den Druck auf weitere Reiseunternehmen, diesem Beispiel zu folgen, da immer mehr Touristen nach tierleidfreien Angeboten suchen, sagte die gemeinnützige Tierschutzorganisation.

„Wir begrüßen die Fortschritte von Klook, die ein guter erster Schritt zur Umsetzung einer Tierschutzpolitik sind“, sagte Suzanne Milthorpe, Leiterin der Kampagnenabteilung von World Animal Protection ANZ.

„Wir hoffen, dass das Unternehmen weiterhin darauf hinarbeitet, alle tierquälerischen Aktivitäten von seiner Plattform zu verbannen und auf eine verantwortungsvolle Zukunft im Tourismus hinzuarbeiten, damit seine Kunden beruhigt bei ihm buchen können“, fügte sie hinzu.

Hathai Limprayoon, Wildlife Manager bei World Animal Protection Thailand, sagte am Dienstag: „Wir unterstützen den Schritt von Klook gegen touristische Aktivitäten, die eine direkte Interaktion mit Elefanten in Thailand beinhalten.“

Zu diesen Aktivitäten gehören das Baden, Füttern und Reiten von Elefanten, die bei Touristen in Thailand immer beliebter werden, fügte sie hinzu.

Hathai zitierte eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Suan Dusit aus dem Jahr 2022, die ergab, dass 76 Prozent der Elefantenshows in Thailand als Tierquälerei angesehen werden.

Mehrere Attraktionen in Thailand bieten Tiershows an, die in- und ausländische Touristen anlocken sollen. Dazu gehören Elefantenschwimmvorführungen am Lucky Beach in Phuket, Delfinshows in der Dolphin Bay Phuket und Tigershows im Tiger Park Pattaya in Chonburi und im Themenpark FantaSea in Phuket.