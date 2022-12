Klirrende Kälte in der Schweiz

ZÜRICH: Die Schweizer Metropole Zürich hat nach Angaben von Meteonews mit minus 8,5 Grad die bislang kälteste Nacht des Jahres und die kälteste Dezembernacht seit 2014 erlebt. Die Meteorologen des Wetterdienstes sagten am Sonntag eine weitere Nacht mit ähnlich tiefen Temperaturen im Flachland voraus. Weil der Himmel vielerorts klar bleibt, könnten in der Nacht gut Sternschnuppen beobachtet werden, teilte Meteonews mit. Wie üblich ist vor Weihnachten in klaren Nächten der Meteor-Schauer der Geminiden zu sehen.

Für einige Skigebiete wurde für die nächsten Tage Sonne vorausgesagt, aber ebenfalls bei klirrender Kälte: bei St. Moritz/Corviglia waren es auf gut 1700 Metern im Tal höchstens minus elf Grad, in Zermatt auf rund 1500 Metern höchstens minus 14 Grad und in Davos/ Klosters auf rund 800 Metern Höhe höchstens minus 16 Grad.