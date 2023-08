Klimawandel bedroht Thailands Tiger

Foto: The Nation

NAKHON SAWAN: Der Klimawandel stellt eine enorme Herausforderung für den Schutz und die Erhaltung der Tiger in freier Wildbahn dar, warnte Jatuporn Buruspat, Staatssekretär im Ministerium für natürliche Ressourcen und Umwelt. Bei der Veranstaltung „Move Forward to Sustainable Tiger Conservation“ anlässlich des Welttigertages in der Provinz Nakhon Sawan äußerte sich Jatuporn besorgt über die verheerenden Brände, die den Lebensraum dieser majestätischen Raubkatzen zerstören.

Thailand hat in den letzten Jahren Fortschritte bei der Bewahrung seiner wilden Tigerpopulationen erzielt und sich dazu verpflichtet, die Ziele der St. Petersburger Erklärung zum Schutz des Tigers zu erreichen. Diese internationale Vereinbarung wurde 2010 in Russland auf dem Internationalen Tigerforum verabschiedet und fordert 13 Länder, darunter Thailand, auf, die Tigerpopulation bis 2022 zu erhalten und zu verdoppeln.

Laut dem Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation (DNP) ist die Zahl der wilden Tiger in Thailand von 130 bis 160 im Jahr 2020 auf 148 bis 189 im Jahr 2022 gestiegen. Der größte Lebensraum des Landes für die majestätischen Tiere ist das Thung Yai-Huai Kha Khaeng Wildlife Sanctuary mit 103 bis 131 Tigern, gefolgt vom Tab Lan National Park in der Provinz Prachin Buri mit 15 bis 23 Tigern und dem Western Forest Complex, der die Nationalparks Mae Wong, Khlong Lan und Khlong Wang Chao sowie das Ung Phang Wildlife Sanctuary mit 16 bis 21 Tigern umfasst.

Die Erfassung der Tigerpopulationen erfolgte durch Forstbeamte mithilfe von Kamerafallen an 1.200 Orten in 28 Schutzwäldern. Trotz dieser ermutigenden Entwicklungen ist die Zukunft der Tigerpopulationen durch den Klimawandel bedroht. Die zunehmende Trockenheit und die Zunahme von Waldbränden führen zu einem Rückgang des Nahrungsangebots, was die Lebensräume der Tiger gefährdet.

Angesichts dieser Herausforderungen führt das Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation (DNP) nun seinen nationalen Aktionsplan zum Schutz der Tiger für den Zeitraum 2022 bis 2034 ein. Das Hauptziel ist es, die Tigerpopulation in mehreren Waldgebieten zu erhöhen, darunter der westliche Waldkomplex, der Dong-Phayayen-Khaoyai-Waldkomplex, der Kaeng-Krachan-Wald, der Phu-Khieo-Nam-Nao-Wald und der Khlong Saeng-Khao-Sok-Wald. Nur durch konsequente Schutzbemühungen und die Bewahrung der Wälder kann die Tigerpopulation nachhaltig wachsen und das Überleben dieser faszinierenden Spezies gesichert werden.