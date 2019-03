Von: Redaktion DER FARANG | 21.03.19

GENF (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und andere Spitzenpolitiker bekommen in Kürze Post - abgeschickt vom höchsten Postamt Europas: Schweizer Teenager haben im Namen von 125.000 jungen Menschen aus aller Welt mehr als 2.000 Postkarten an Politiker und Würdenträger verschickt - und zwar vom Postamt Jungfraujoch in der Schweiz, das auf 3.457 Metern Höhe liegt. Neben Merkel und UN-Generalsekretär António Guterres seien auch andere Spitzenpolitiker unter den Adressaten gewesen, sagte Daniel Maselli von der staatlichen Schweizer Entwicklungsorganisation «Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit» am Mittwoch.

Auf den Karten waren demnach Botschaften von Kindern und Jugendlichen, die die Politik zu mehr Einsatz für den Klimaschutz aufrufen. Mit den von der jungen schwedischen Aktivistin Greta Thunberg begonnen Schülerstreiks für mehr Klimaschutz hatte die Aktion nach Veranstalterangaben nichts zu tun.

Maselli hatte mit Helfern bereits im November Botschaften von 125.000 Kindern und Jugendlichen auf dem Aletschgletscher am Jungfraujoch zur größten Postkarte der Welt zusammengelegt. Die Aktion sei dokumentiert und dem Guinness Buch der Rekorde eingereicht worden, hieß es.