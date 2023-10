Von: Björn Jahner | 14.10.23

BANGKOK: Immer mehr Hobby- und Profikletterer trainieren ihre Fähigkeiten in einer der vielen Kletterhallen Bangkoks, wo sie hoch aufragende Wände und farblich gekennzeichnete Herausforderungen überwinden. Während sie diese der Schwerkraft trotzenden Routen erklimmen, trainieren sie nicht nur ihren ganzen Körper, sondern werden auch Teil einer eng verbundenen Gemeinschaft.

Klettern ist mehr als nur ein Sport – es ist eine faszinierende Herausforderung für Körper und Geist. Der erste Blick auf die steilen Wände mag abschre­ckend wirken, doch Klettern ist tatsächlich ein zugänglicher Sport, der sowohl die körperliche Fitness als auch die mentale Gesundheit fördert. Es schult das Gleichgewicht, die Koordination und ermöglicht es Kletterern, ihre Ängste zu überwinden, während sie schwierige Routen bezwingen.

In Kletterhallen treffen sich Enthusiasten, um gemeinsam anspruchsvolle Kletterrouten zu bewältigen. Die Hallen sind mit künstlichen Kletterwänden ausgestattet, die den natürlichen Felsen nachempfunden sind. Die Griffe an diesen Wänden sind farblich markiert und entsprechen verschiedenen Kletterrouten. Eine Route startet üblicherweise mit einem Schild, das den Schwierigkeitsgrad anhand eines speziellen Klassifizierungssystems anzeigt. Kletternde folgen der Route, indem sie nur Griffe derselben Farbe nutzen. Die Griffe werden wöchentlich gewechselt, um Abwechslung zu garantieren.

Drei Hauptarten des Kletterns

Toprope: Hierbei ist der Kletternde an einem Seil und/ oder Sicherungsgerät gesichert. Es gilt als sicherste Form des Kletterns, da das Seil durch einen Anker am oberen Ende der Kletterroute läuft und somit ein sicherer Abstieg gewährleistet ist. Dies ist besonders für Anfänger geeignet.

Leadklettern: Erfahrene Kletterer nutzen diese Technik, bei der zwei Personen involviert sind: der Vorsteiger, der die Route erklimmt, und der Sichernde, der das Seil sichert, um den Kletterer bei einem möglichen Sturz zu schützen. Die Routen sind ähnlich wie beim Toprope-Klettern, aber mit zusätzlichen festen Ankerpunkten.

Bouldern: Diese Form des Kletterns ist seilfrei und erfordert keine Gurte. Die Routen sind kürzer, vielfältiger und erfordern technisch anspruchsvollere Bewegungen. Matten werden unter den Wänden platziert, um Verletzungen zu vermeiden. Bouldern ist beliebt für das Üben von Bewegungen, Kraftaufbau und Ausdauer.

Unabhängig von der Kletterart müssen Kletterer spezielle Kletterschuhe tragen, um einen sicheren Halt auf den Griffen zu haben. Die Handflächen schwitzen oft, was den Halt erschwert. Deshalb nutzen Kletterer Kreide, um die Reibung zwischen Hand und Fels zu erhöhen. Für Interessierte bieten Kletterhallen die Möglichkeit, Ausrüstung auszuleihen, inklusive Schuhen und Kreide. Die Kletterrouten sind nach Schwierigkeitsgrad klassifiziert, um jedem Kletterer eine passende Herausforderung zu bieten. Neue Kletterer müssen vor dem Klettern Sicherheitsrichtlinien lesen und eine Verzichtserklärung unterschreiben.

Sie haben noch keine dieser bunten Kletterwände erklommen? Wir haben für unsere Leser die Top-3-Kletterhallen in Bangkok zusammengestellt:

Rock Domain

In Bangna gelegen und dank der Yellow MRT Line (MRT-Station Si Iam) leicht erreichbar, bietet das Rock Domain Climbing Gym Kletterbegeisterten ein wahres Abenteuer. Die Kletterhalle wartet mit etwa fünf Top-Rope-Kletterrouten auf, die auch für Anfänger geeignet sind. Die meisten Routen sind Routen zum Leadklettern, bei denen Begleitung empfohlen wird. Die höchste Route beeindruckt mit 17 Metern Höhe. Angeboten werden kostenlose Einführungskurse für Toprope und Bouldern. Rock Domain umfasst auch sanitäre Einrichtungen mit Duschen und Schließfächern. Handtücher sollten jedoch selbst mitgebracht werden. Im Basecamp66-Café können Kletterer nach dem Training entspannen und aus einer Vielzahl von Kaffeeoptionen sowie Tagesgerichten wählen. Die Tageskarte kostet 450 Baht. Mehr unter rockdomaingym.com.

Urban Playground

Mitten in der Sukhumvit Road Soi 49/9 liegt der Urban Playground als Teil des Racquet Clubs. Auf zwei Etagen bietet er Klettermöglichkeiten und Schulungen für jedes Alter. Im Gebäude 2 des Clubs, 3. Stock, gleich hinter den Tennisplätzen. Urban Playground hat vielfältige Kletterrouten für Toprope, Leadklettern und Bouldern in verschiedenen Schwierigkeitsgraden. Eine 16-Meter-Kletterwand ragt heraus. Auch Boulderrouten sind verfügbar. Nichtmitglieder müssen ihre Ausrüstungsfähigkeiten nachweisen, eine Sicherheitsmaßnahme. Es gibt Schulungen, Sicherungsdienste und Gruppenkurse. Vorherige Buchung ist ratsam. Urban Playground bietet Ladestationen, Sitzmöglichkeiten, Duschen mit Seife, Handtuchverleih und Schließfächer. Die Tageskarte kostet 495 Baht (wochentags) und 595 Baht (Wochenende). Mehr unter rqclub.com/rockclimbing.

Climb Central

Climb Central in Bang Khae, westlich des Stadtzentrums, ist ein Paradies für Kletterfreunde. Der Park bietet Top-Rope- und Lead-Kletterrouten sowie einen Outdoor-Boulderbereich. Solokletterer können aus neun Routen mit automatischen Sicherungsgeräten wählen, während Routen zum Leadklettern mit mittlerem Schwierigkeitsgrad zur Verfügung stehen. Der Boulderbereich ist im Vergleich zu anderen Einrichtungen eher klein. Climb Central umfasst auch Duschräume, jedoch müssen Sie Ihre eigenen Toilettenartikel mitbringen. Die Schließfächer sind eher klein, daher empfiehlt es sich, Ihre Sachen in den Regalen in der Nähe der Kletterbereiche zu verstauen. Zusätzlich gibt es ein Geschäft, in dem Kletterausrüstung erhältlich ist, sowie ein Restaurant/Café, in dem Kletterer sich stärken können. Die Tageskarte kostet 500 Baht. Mehr unter facebook.com/climbcentralbangkok.