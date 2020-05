Kletter-Verband vergibt zwei weitere Olympia-Tickets - EM im Oktober

Von: Redaktion (dpa) | 01.05.20

MÜNCHEN: Der Sportkletter-Weltverband IFSC hat zwei weitere Qualifikationstickets für die Olympischen Spiele im nächsten Jahr in Japan vergeben. Die Französin Anouck Jaubert und Michael Piccolruaz aus Italien sind die jeweils 16. Sportler bei Männern und Frauen, die bei der Premiere der Sportart in Tokio 2021 dabei sein dürfen. Damit sind nur noch je vier Startplätze offen - diese werden bei vier Kontinentalwettkämpfen vergeben. Die EM ist vom 1. bis 8. Oktober in Moskau vorgesehen, sollte die Corona-Krise das bis dahin zulassen.

Wegen der unsicheren Pandemie-Lage droht der IFSC dabei aber in Schwierigkeiten zu kommen: Die Verbands-Oberen beschlossen, dass die letzten Quali-Plätze für die Sommerspiele noch in diesem Kalenderjahr vergeben werden müssen. Sollten wegen Corona aber bis Jahresende keine Events stattfinden, fiele die EM als Quali-Wettkampf aus. Welche letzten Sportler dann nach Tokio dürfen, ist unklar.

Aus Deutschland haben sich Alexander Megos (Erlangen) und Jan Hojer (Köln) qualifiziert - mehr als zwei Athleten pro Land und Geschlecht dürfen nicht antreten. Der Deutsche Alpenverein (DAV) hat damit nur noch die Möglichkeit, eine Frau zu Olympia zu schicken - diese müsste dafür aber im Herbst Europameisterin werden.