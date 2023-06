Kleinkind in Rom stirbt bei Verkehrsunfall mit Gruppe von Youtubern

ROM: Ein tödlicher Verkehrsunfall mit einer Gruppe von jungen Youtubern sorgt in Italien für Aufsehen und Empörung. Bei einem Zusammenstoß am Mittwoch etwas außerhalb von Rom kam ein fünf Jahre alter Junge ums Leben. Seine dreijährige Schwester und die Mutter wurden schwer verletzt in Krankenhäuser gebracht, wie Medien übereinstimmend berichteten. Der Kleinwagen der Familie war auf einer Straße in einem Wohngebiet mit einem Luxus-Geländewagen kollidiert. Das Kindergartenkind starb nach der Einlieferung ins Krankenhaus.

Den SUV eines italienischen Sportwagenherstellers haben die jungen Leute den bisherigen Erkenntnissen nach geliehen, um damit Youtube-Videos zu drehen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen den mutmaßlichen Fahrer wegen des italienischen Straftatbestands der Tötung im Straßenverkehr, wie die Nachrichtenagentur Ansa meldete.

Es gibt den Verdacht, dass die Youtuber wegen einer sogenannten Challenge, die gefilmt wurde, rücksichtslos und zu schnell fuhren. Auf der Straße seien laut Ansa keine Bremsspuren zu sehen gewesen. Die Polizei beschlagnahmte die Mobiltelefone der Insassen des SUV, durch die die Gruppe möglicherweise abgelenkt waren.

Roms Bürgermeister Roberto Gualtieri sprach der Familie des Opfers sein Beileid aus. Am Tag nach dem Unfall überwog bei Politikern die Empörung über das Verhalten der Youtuber. Viele mahnten, dass Online-Challenges immer wieder lebensgefährlich sein könnten und schlugen härtere Strafen aber auch bessere Aufklärung vor.