Von: Björn Jahner | 06.09.20

HUA HIN: Mit „Hua Hin One“ hat am Kilometer 196 der Phetkasem Road im Umland in Cha-am ein kleiner, aber feiner Nachtmarkt im Vintage-Stil eröffnet.

Der Nachtmarkt zeichnet sich durch seine Übersichtlichkeit und entspannte Atmosphäre aus.

Geboten werden Einkaufsmöglichkeiten mit ideenreichem Sortiment und natürlich eine große Auswahl an leckerem Street Food zum günstigen Preis. In relaxter Biergartenatmosphäre mit thailändischer Livemusik kann man herrlich mit Freunden schlemmen und relaxen.

Das Shopping-Angebot ist übersichtlich aber trifft den Geschmack der vorwiegend einheimischen Besucher.

Der Hua Hin One Night Market hat freitags, samstags und an staatlichen Feiertagen von 16.00 bis 22.00 Uhr geöffnet. Er befindet sich an der Shell-Tankstelle am Thew Talay Estate und verfügt auch über einen Kinderspielplatz. Mehr auf Facebook.