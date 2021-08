Ruhig gestaltet sich das Leben an Pattayas Beach Road in der zweiten Jahreshälfte 2021. Foto: Jahner

BANGKOK: Sollte die Regierung ein zusätzliches Darlehen für den wirtschaftlichen Wiederaufbau aufnehmen, müsste ein Teil der Mittel über den Tourismusfonds als finanzielle Unterstützung der Tourismusbetreiber bereitgestellt werden, fordert Chamnan Srisawat, Präsident des thailändischen Tourismusrates.

Denn die meisten Betriebe kämpften ums Überleben. Chamnan kritisiert, dass es keine konkrete oder zugängliche finanzielle Unterstützung der Regierung für kleine und mittlere Unternehmen im Tourismussektor gäbe. Betriebe könnten den Tourismusfonds nur im Rahmen eines Mechanismus der gegenseitigen Bürgschaft in Anspruch nehmen, d.h. die Unternehmen bürgten füreinander als Kreditgeber.

Die Regierung sollte hochwertige Impfstoffe und Antigen-Testkits vorrätig halten, um den derzeitigen Covid-19-Ausbruch zu beenden. Der Streit um die Beschaffung von Testkits müsse beigelegt werden, um sicherzustellen, dass ausreichend qualitativ hochwertige Testkits an die Bevölkerung verteilt würden, damit die Menschen sich selbst testen könnten. So könnten sich positiv getestete Personen umgehend in ärztliche Behandlung begeben, bevor sie andere Menschen ansteckten.

Wenn es gelinge, das Virus unter Kontrolle zu bringen, würden sich die Möglichkeiten zur Wiedereröffnung von Reisezielen verbessern und das Vertrauen internationaler und einheimischer Touristen in das Reiseziel Thailand würde steigen, so Chamnan. „Die Impfkampagne ist die einzige Lösung, um das Virus zu bekämpfen und die Wiederaufnahme des Tourismus zu ermöglichen.“