Kleinbus stößt mit Sattelzug zusammen: Acht Tote

HANOI: Bei einem schweren Verkehrsunfall in Vietnam sind acht Menschen ums Leben gekommen. Ein Kleinbus sei am Dienstagmorgen (Ortszeit) in der zentralen Provinz Quang Nam an einer Kreuzung mit einem Sattelzug zusammengestoßen, sagte Khuat Viet Hung von der Nationalen Behörde für Verkehrssicherheit. «Sechs Menschen waren auf der Stelle tot, zwei weitere sind später im Krankenhaus gestorben», erklärte er. Zwölf weitere Menschen seien verletzt worden, drei davon befänden sich in kritischem Zustand.

In dem Kleinbus mit 16 Sitzen waren den Angaben zufolge 20 Passagiere unterwegs. Warum der Van den in entgegengesetzter Richtung fahrenden Sattelzug rammte, war noch unklar. Die Polizei hat eine Untersuchung eingeleitet.