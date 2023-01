SUPHANBURI: Das thailändische Nachrichtenportal Thai Rath berichtete über einen schrecklichen Vorfall, der sich am Donnerstag in einer Schule in der zentralthailändischen Provinz Suphanburi ereignete.

Ein 45-jähriger Mann, der im Haus seines Großvaters 10 Meter von der Wat Lamphanbong School im Bezrik Nong Ya Sai lebt, kletterte über eine Mauer und griff einen 9-jährigen Jungen mit einem Messer an, der auf einem Trainingsgerät spielte.

Mehrere Schulkameraden wurden Augenzeuge des brutalen Angriffs.

Der Junge musste am Gehirn operiert werden, nachdem er einen Schädelbruch und schwere Schnittverletzungen erlitten hatte. Er ist jetzt außer Lebensgefahr und erholt sich im Chaopraya Yommaraj Hospital.

Der Angreifer gab dem Klebstoffschnüffeln die Schuld, während das örtliche Gericht eine Haftstrafe gegen ihn anordnete.

Die Polizei von Nong Ya Sai entschied sich gegen eine in Thailand übliche Tatnachstellung, da sie Vergeltungsmaßnahmen der Eltern befürchtete.

Der Direktor der Schule, Somyot Phukhang, teilte der Presse mit, dass die Eltern ihre Kinder nicht zur Schule gehen lassen wollten und die Schule daraufhin vorübergehend geschlossen wurde.

Er kündigte Gespräche zwischen den Eltern und den Schulbehörden über den Vorfall an und entschuldigte sich für den Vorfall. Er betonte, dass so etwas nie wieder vorkommen werde.