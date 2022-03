Von: Björn Jahner | 12.03.22

BANGKOK: Klassik-Fans aufgepasst – am Sonntag, 20. März 2022 um 17.30 Uhr wird im Chulalongkorn University Centenary Park (Karte) im Bezirk Pathum Wan die 29. Auflage des „Concert in the Park“ des Royal Bangkok Symphony Ochestra (RBSO) veranstaltet.

Die Zuhörer dürfen sich auch hier auf erstklassige Aufführungen von Pop-Klassikern, bekannten Filmmusiken, Broadway-Hits sowie klassischen und thailändischen Stücken freuen. Umsonst, draußen und an der frischen Luft, umgeben von tropischer Fauna und Flora im Universitätspark. Mehr erfahren Sie auf Facebook.