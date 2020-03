Von: Björn Jahner | 01.03.20

PATTAYA: Mit der „Pattaya Penthouse Performance“ am Samstag, 7. März um 18 Uhr erwartet Fans klassischer Musik ein ganz besonderes Konzerterlebnis: Geboten wird ein exklusives, zweistündiges Privatkonzert in einem Penthouse in Pattaya Klang, hoch über den Dächern von Pattaya.

Während die Sonne über dem Meer untergeht, werden vier bemerkenswerte Künstlerinnen aus Russland, Thailand, Korea und Holland die Gäste stimmgewaltig sowie mit Flöten-, Violinen- und Piano-Klängen live musikalisch unterhalten. Auf dem Programm stehen Stücke von Händel, Puccini, Bach, Mozart, Schubert, Piazzolla, Paganini, Saint-Saëns, Mancini sowie Songs aus der Operette „Der Mikado“ von Gilbert und Sullivan.

Tickets sind limitiert und ausschließlich im Vorverkauf für 300 Baht pro Person unter der Rufnummer 061-608.7336 oder per E-Mail erhältlich.