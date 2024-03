Von: Redaktion DER FARANG | 20.03.24

BANGKOK: In einem bemerkenswerten Schritt wurden Polizeigeneral Big Tor und sein Stellvertreter Big Joke vorübergehend aus ihren Ämtern entfernt. Diese Maßnahme eröffnet den Weg für eine unabhängige Untersuchung innerhalb von 60 Tagen. Der Premierminister betont, es handle sich nicht um eine Bestrafung, sondern um eine Notwendigkeit zur Wahrung der Gerechtigkeit.

Am 20. März gab der Premierminister von Thailand, Srettha Thavisin, bekannt, dass die Spitzenbeamten der Polizei, Polizeigeneral Tor Saksit und sein Stellvertreter Surachate Hakparn, vorübergehend ihren Posten räumen müssen. Diese Entscheidung soll eine unvoreingenommene Untersuchung möglicher Verfehlungen innerhalb der Polizeibehörde ermöglichen.

Die offizielle Versetzung, die umgehend in Kraft trat, wurde am selben Tag um 13:30 Uhr unterzeichnet und zielt darauf ab, den Justizprozess ohne externe Einflüsse voranzutreiben. Die Beamten wurden ins Büro des Premierministers umgesetzt, was ihre Unschuld bis zum Beweis des Gegenteils unterstreichen soll.

Ermittlungen sollen Klarheit schaffen

Eine Pressekonferenz, die kurz vor der offiziellen Bekanntmachung stattfand, beleuchtete die internen Konflikte und die Notwendigkeit, diese aufzuarbeiten. Polizeigeneral Tor Saksit verwies auf die Übertragung aller zukünftigen Fälle, die mit Glücksspiel-Websites in Verbindung stehen, an die Nationale Antikorruptionskommission. Dies unterstreicht das Bestreben nach Transparenz und Gerechtigkeit im Polizeiapparat.

General Surachate betonte die Bedeutung der internen Klärung und die Absicht, vergangene Unstimmigkeiten zu überwinden. Beide Beamten signalisierten Bereitschaft, sich während der Untersuchung zurückzuhalten und den Prozess nicht zu stören.

Die Regierung hat drei unabhängige Mitglieder ernannt, die den Fall untersuchen sollen: einen hochrangigen Polizisten, einen ehemaligen Staatssekretär und ein Mitglied aus dem Büro des Premierministers. Diese Kommission soll ohne Verzögerung die Vorwürfe prüfen.

Die Bedeutung von Integrität im Polizeidienst

Die Ereignisse rund um die Versetzung der Polizeispitze werfen ein Schlaglicht auf die Bedeutung von Integrität und Vertrauen in den staatlichen Institutionen. Sie zeigen, dass selbst die höchsten Ämter nicht über dem Gesetz stehen und dass Transparenz und Rechenschaftspflicht wesentliche Säulen eines funktionierenden Rechtsstaates sind.