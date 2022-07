Von: Björn Jahner | 19.07.22

Mobiles Cannabis-Café in Bangkok. Foto: epa/Rungroj Yongrit

BANGKOK. Die Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde (FDA) fordert Convenience-Stores und Einkaufszentren auf, Bereiche, in denen Lebensmittel und Snacks auf Cannabisbasis verkauft werden, klar abzugrenzen und sicherzustellen, dass der Verkauf nur an Kunden über 20 Jahre erfolgt.

Der stellvertretende Generalsekretär der FDA, Weerachai Nolwachai, erwähnte am Sonntag einen Vorfall, bei dem ein Kind nach dem Verzehr eines Snacks, der Cannabis als Zutat enthielt, krank wurde.

Er sagte, die FDA habe bereits eine Anordnung zum Schutz der öffentlichen Gesundheit erlassen, die vorschreibt, dass Cannabis unabhängig von der enthaltenen Menge eindeutig als Zutat aufgeführt werden muss.

Auf dem Etikett muss ausdrücklich darauf hingewiesen werden, dass das Produkt weder an Kinder noch an schwangere oder stillende Frauen verkauft werden darf und auch nicht an Personen, die allergisch auf Cannabidiol (CBD)-Öl, eine aus Cannabis und Hanf gewonnene Substanz, oder auf Tetrahydrocannabinol (THC), den psychoaktiven Bestandteil von Cannabis, reagieren.

Unterdessen rief das Gemeinschaftsunternehmen Ban Thung Phaem in der Provinz Mae Hong Son die Menschen zu einem verantwortungsvollen Umgang mit der Pflanze auf.

Die Gründerin Orapin Phayapitaksakul sagte, dass die Gemeinde nach einer Studie über das Potenzial der Droge, zu einer „Geldpflanze“ zu werden, mit den Vorbereitungen begonnen habe. Die Droge wurde im Juni aus der Kategorie 5 des Betäubungsmittelgesetzes gestrichen.

„Jeder, der Cannabis zu Freizeitzwecken konsumiert, könnte die Chancen derjenigen beeinträchtigen, die es zu medizinischen Zwecken verwenden wollen. Wenn die Menschen weiterhin gegen das Gesetz verstoßen, könnte die Regierung Cannabis und Hanf wieder auf die Liste der Betäubungsmittel der Kategorie 5 setzen. Das würde vielen Menschen die Möglichkeit nehmen, Cannabis-Medizin einfach und legal zu erwerben“, betonte Khun Oraphin.