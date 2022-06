Foto: Tourism Authority Of Thailand

SUKHOTHAI: Im Geschichtspark Sukhothai im unteren Norden des Landes wird jeden Freitag, Samstag und Sonntag im Juli sowie an Feiertagen die Klang- und Lichtshow „Light Up The Night“ veranstaltet.

Die Besucher dürfen sich auf ein unterhaltsames Bühnenprogramm und beeindruckende Lichtinstallationen freuen. Die Veranstaltung erfolgt jeweils von 18.00 bis 21.00 Uhr.

Der Geschichtspark Sukhothai (Karte) umfasst die Ruinen von Sukhothai, der Hauptstadt des Sukhothai-Königreiches im 13. und 14. Jahrhundert, dem ersten großräumigeren Königreich der Thai.