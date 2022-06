Kirill - Ein Politiker als Patriarch in Moskau

MOSKAU: Als Oberhaupt der russisch-orthodoxen Kirche gilt Patriarch Kirill als einer der wichtigsten Unterstützer von Kremlchef Wladimir Putin in seinem Krieg gegen die Ukraine. Der 75-Jährige rechtfertigte den russischen Einmarsch im Nachbarland mit der seiner Meinung nach aggressiven Haltung des Westens, der in Gestalt der Nato immer näher an die russischen Grenzen heranrücke und versuche, dem Land fremde Werte aufzuzwingen.

Die Ukraine selbst habe acht Jahre lang die Bevölkerung im Donbass unterdrückt und ausgerottet, während die Welt tatenlos zugeschaut habe, meinte er in seiner Predigt zum orthodoxen Fastensonntag zwei Wochen nach Kriegsbeginn. Bitten, als Vermittler tätig zu werden, lehnte er ab - auch die von Papst Franziskus.

Kirills Auslegung der russischen Welt - «Russki Mir» - entspricht in großen Teilen der Sichtweise Putins. Seit 400 Jahren versuche der Westen, diese russische Welt zu teilen, vor allem den Westen und den Süden abzuspalten, um das traditions- und werteverhaftete russische Volk zu schwächen, behauptete Kirill einmal. Die russisch-orthodoxe Kirche bietet damit gewissermaßen den ideologischen Unterbau zu den imperialen Ansprüchen des Kremlchefs.

Offiziell ist Russland ein säkularer Staat, doch seit Jahren werden die Verbindungen zwischen Kirche und Staatsführung immer enger. Viele führende Mitglieder der sogenannten Geheimdienstler-Fraktion um Putin sind eng mit der Kirche liiert. Diese Bande hat Kirill selbst mitgeknüpft, auch weil das Patriarchat von der Stellung der Orthodoxie als Quasi-Staatskirche profitiert. Als Gegenleistung bietet er dem Kreml seine wortgewandte Unterstützung beim Machterhalt.

Dem gebürtigen Leningrader werden dabei selbst beste Kontakte zum Geheimdienst noch aus Sowjetzeiten nachgesagt. Kirill stammt aus einer Geistlichenfamilie und hieß bis zu seiner Priesterweihe 1969 mit bürgerlichem Namen Wladimir Gundjajew. In den 70er und 80er Jahren beteiligte er sich an der Öffnung der Ostkirche und am ökumenischen Austausch. In der Kirche stieg er langsam auf, wurde 1984 Bischof der Diözese Smolensk und Kaliningrad, später auch Metropolit.

Wichtiger jedoch: 1989 übernahm er das Amt des Vorsitzenden für externe Kirchenbeziehungen. Dieser Posten barg in der Perestroika-Zeit gewaltige Chancen. Der kriegerische Atheismus der Sowjetzeit wich einem wohlwollenden Entgegenkommen der Staatsführung gegenüber der Kirche, die das Recht erhielt, zollfrei mit Tabak und Alkohol zu handeln. Damit verbunden waren gewaltige Geldflüsse, die über Kirill liefen. In dieser Zeit knüpfte der brillante Redner mit dem feinen politischen Gespür sein Netzwerk innerhalb der Kirche, das ihm 2008, nach dem Tod von Patriarch Alexi II, dabei half, selbst den Thron der Ostkirche zu besteigen.

2016 traf er auf Kuba Papst Franziskus - das erste Treffen zwischen den Oberhäuptern der katholischen und der russisch-orthodoxen Kirche in der Geschichte überhaupt. Zu einer weiteren Annäherung ist es aber nicht gekommen. Die liberalen Werte des Westens lehnt Kirill ohnehin ab.