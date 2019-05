Kirchen wieder offen

Von: Michael Lenz | 25.05.19

COLOMBO: Unter strengen Sicherheitsvorkehrungen fanden am Sonntag, dem 12. Mai, zum ersten Mal seit den Terroranschlägen von Ostern wieder Gottesdienste in den Kirchen von Colombo, Negombo und Batticaloa statt.

Die Gottesdienstbesucher mussten sich vor Betreten der Kirchen Leibesvisitationen unterziehen. Am Ostersonntag hatten islamistische Terroris­ten bei Selbstmordanschlägen auf die katholischen Kirchen St. Anthony in Colombo und St. Sebastian in Negombo, die evangelikale Zion Kirche in Batticaloa sowie drei Luxushotels in Colombo 256 Menschen ermordet. Die Kirchen in diesen Städten waren seitdem aus Sicherheitsgründen geschlossen. Die Terrororganisation Islamischer Staat (IS) hatte sich zu den Anschlägen bekannt.