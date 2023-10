Kinostarts 19. Oktober

Von: Redaktion (dpa) | 12.10.23

HAMBURG: Ein Fest fürs Leben» holt Christoph Maria Herbst ins Hochzeitschaos (Mit KORR-Bericht und Foto)

Christoph Maria Herbst wird in «Ein Fest fürs Leben» zum Hochzeitsplaner. Dabei läuft nicht nur auf der Hochzeit selbst einiges schief, auch der Hochzeitsplaner selbst wird vor einige persönliche Probleme gestellt. Wem das Ganze bekannt vorkommt: Die trubelige Geschichte ist ein Remake des französischen Kinowerks «Das Leben ist ein Fest» (2017) der «Ziemlich beste Freunde»-Macher Olivier Nakache und Éric Toledano.

(Ein Fest fürs Leben, Deutschland 2023, 101 Minuten FSK 0, von Richard Huber, mit Christoph Maria Herbst, Cynthia Micas, Marc Hosemann, https://www.warnerbros.de/de-de/filme/ein-fest-furs-leben)

Die neue «Trolls»-Fortsetzung und das doppelte Boyband-Comeback (Mit KORR-Bericht und Foto)

ACHTUNG: WEGEN EINER SPERRFRIST SENDET DPA DIESEN KORR-BERICHT ERST KOMMENDEN SONNTAG (15.10.), 13.30 UHR.

KÖLN: Branch und Poppy sind zurück: Im dritten Teil der bunten Animationsreihe «Trolls - Gemeinsam stark» macht sich das verliebte Paar auf die Suche nach Branchs früheren Boyband-Kollegen. Die müssen erneut zusammen auftreten, um ihren Freund Floyd aus den Fängen eines untalentierten Pop-Geschwister-Duos zu befreien. Auch das neue «Trolls»-Abenteuer ist schrill, chaotisch und musikalisch. Justin Timberlake spricht in der US-Version erneut Branch und steuert neue Musik bei: Für den Song «Better Place» hat sich seine frühere Boyband *NSYNC nach 20 Jahren wieder zusammengetan - passend zum Filmstoff.

(Trolls - Gemeinsam stark, USA 2023, 91 Min., FSK o.A., von Walt Dohrn, mit den Stimmen von Mark Forster (im Original Justin Timberlake) und Lena Meyer-Landrut (Anna Kendrick), https://www.universalpictures.com/movies/trolls-band-together)

«Killers of the Flower Moon»: Leonardo DiCaprio im neuen Scorsese (Mit KORR-Bericht bis Freitag, 13. Oktober, und Foto)

BERLIN: Der vielleicht wichtigste lebende US-Regisseur lanciert ein neues, sehr langes Werk: Über drei Stunden Kinounterhaltung mit ernstem historischen Hintergrund. Martin Scorsese (80) erzählt von rätselhaften Morden an Angehörigen des indigenen Volkes der Osage Nation. Gleichsam über Nacht wurde die Osage Nation zu Beginn des zurückliegenden Jahrhunderts reich: Auf ihrem Land war Öl entdeckt worden. Wir sehen Leonardo DiCaprio (in seiner sechsten Rolle für Scorsese) als Ernest Burkhart, der sich verliebt in die wohlhabende Mollie Kyle (Lily Gladstone). Scorsese hat für diesen Film auch direkt mit der Osage Nation zusammengearbeitet.

(Killers of the Flower Moon, USA 2023, 206 Min., FSK ab 12, von Martin Scorsese, mit Lily Gladstone, Robert De Niro, Leonardo DiCaprio, www.killersoftheflowermoon-kinofilm.de)

Margarethe von Trottas Drama über Ingeborg Bachmann und Max Frisch (Mit Meldung und Foto)

BERLIN: Ingeborg Bachmann und Max Frisch sind eins der populärsten Liebespaare der deutschen Literaturgeschichte. Ihre insgesamt wohl als sehr unglücklich zu bezeichnende Liebesgeschichte, die zwischen 1958 und 1962 andauerte, hat die Regisseurin Margarethe von Trotta nun zu einem Kinofilm verarbeitet. Die gefeierte deutsch-luxemburgische Schauspielerin Vicky Krieps verkörpert die legendäre Österreicher Schriftstellerin in «Ingeborg Bachmann - Reise in die Wüste» als so zerbrechliche wie unerschrockene Frau.

(Ingeborg Bachmann - Reise in die Wüste, Deutschland/Österreich/Schweiz/Luxemburg 2023, 111 Min., FSK o.A., von Margarethe von Trotta, mit Vicky Krieps, Ronald Zehrfeld, Tobias Samuel Resch, https://www.mfa-film.de/kino/id/ingeborg-bachmann-reise-in-die-wueste)

ucd tbm mvv lif yyzz n1 lif

120930 Okt 23