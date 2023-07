Kinostarts 13. Juli

Von: Redaktion (dpa) | 06.07.23

LONDON: «Mission: Impossible - Dead Reckoning Teil Eins» (Mit KORR-Bericht und Fotos)

Im neuen «Mission: Impossible»-Abenteuer bekommen es Ethan Hunt (Tom Cruise) und seine Verbündeten nicht nur mit menschlichen Feinden zu tun. Ihr gefährlichster Gegner in «Dead Reckoning Part Eins» ist eine Software mit einer künstlichen Intelligenz (KI), mit der sich die digitale Wahrheit manipulieren lässt. Neben alten Verbündeten wie Benji (Simon Pegg), Luther (Ving Rhames) und Ilsa (Rebecca Ferguson) hat Hunt die Diebin Grace (Hayley Atwell) an seiner Seite, die eher unfreiwillig in das Abenteuer verwickelt wird. Außerdem bekommt es Hunt erneut mit der Waffenhändlerin Weiße Witwe (Vanessa Kirby) und einem alten Bekannten namens Gabriel (Esai Morales) zu tun. Auch für den siebten Teil der Actionthriller-Reihe absolvierte Cruise wieder viele waghalsige Stunts, darunter ein Sprung mit einem Motorrad von einer Bergklippe. «Dead Reckoning Teil Zwei» soll im Sommer 2024 in die Kinos kommen.

(Mission: Impossible - Dead Reckoning Teil Eins, USA 2023, 163 Min., FSK 12, von Christopher McQuarrie, mit Tom Cruise, Hayley Atwell, Simon Pegg, Ving Rhames, Vanessa Kirby)

«Mit Liebe und Entschlossenheit»: Gefühlsdrama mit Juliette Binoche (Mit Meldung und Fotos)

PARIS: «Mit Liebe und Entschlossenheit» erzählt das Drama eines Liebestrios. Dafür hat die Französin Claire Denis bei der Berlinale den Silbernen Bären für die Beste Regie gewonnen. Denis erzählt das Gefühlsdrama einer Frau, die zwischen zwei Männern steht. In den Hauptrollen: Frankreichs Leinwandstars Juliette Binoche und Vincent Lindon. Sara und Jean leben seit mehreren Jahren zusammen und lieben sich noch so wie am ersten Tag. Doch dann taucht François auf, der einst im Leben von Sara eine wichtige Rolle gespielt hat.

(Mit Liebe und Entschlossenheit, Frankreich 2022, 116 Min., FSK o.A., von Claire Denis, mit Juliette Binoche, Vincent Lindon, Grégoire Colin, https://arsenalfilm.de/mit-liebe-und-entschlossenheit/index.htm)

«Rodeo»: Ein feministischer Bikerfilm (Mit Meldung und Fotos)

BERLIN: Das Regiedebüt von Lola Quivoron erhielt bei den Filmfestspielen in Cannes eine Auszeichnung in einer Nebenreihe. «Rodeo» ist ein Drama über Motorräder. Und viel mehr. Julia (Julie Ledru) ist eigentlich nur glücklich, wenn sie auf einem Motorrad Straßen entlangfährt. Aber erstens lebt sie in relativer Armut und hat kein Geld für dieses Hobby. Und zweitens ist sie in der männlich geprägten Szene nicht gern gesehen. Sie gerät in den Bann einer Gruppe, die illegale Motorradtreffs veranstaltet. Deren Chef hat eine besondere Idee, wie er Julia einspannen kann.

(Rodeo, Frankreich 2022, 105 Min., FSK ab 16, von Lola Quivoron, mit Julie Ledru, Yannis Lafki, Antonia Buresi, http://www.mm-filmpresse.de/film.php?film=442)