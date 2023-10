Kinostarts 12. Oktober

Von: Redaktion (dpa) | 05.10.23

BERLIN: «Das fliegende Klassenzimmer»: Kinderklassiker neu aufgelegt (Mit KORR-Bericht und Foto)

Es gibt wenige deutschsprachige Jugendbücher, die sich als ähnlich kinokompatibel erwiesen haben. Nach drei bisherigen Filmadaptionen (1954, 1973, 2003) wird nun eine vierte cineastische Annäherung an den berühmten Stoff von Erich Kästner lanciert: «Das fliegende Klassenzimmer» geht wieder in die Lüfte. Bei der trubelig einnehmenden Story rund um zwei sich bekriegende Schülergruppen (die dasselbe Gymnasium in Südtirol besuchen) sind dabei: Hannah Herzsprung (Lehrerin), Tom Schilling (Leiter des angeschlossenen Internats) und viele Kids und Jugendliche. Darunter die junge Leni Deschner als Martina, die es von Berlin in die Tiroler Bergwelt verschlägt.

(Das fliegende Klassenzimmer, D 2023, 90 Min., FSK ab 0, von Carolina Hellsgård, mit Tom Schilling, Hannah Herzsprung, Leni Deschner, www.leoninedistribution.com/filme/166938/das-fliegende-klassenzimmer.html)

Caleb Landry Jones beeindruckt in «DogMan» von Luc Besson (Mit KORR-Bericht und Foto)

BERLIN: Märchen, Krimi, Sozialdrama: «DogMan», der neue Film von Kultregisseur Luc Besson, ist vieles gleichzeitig. Nur eines nicht: subtil. Wer sich darauf einlässt, wird mit einem grandiosen Hauptdarsteller belohnt. Caleb Landry Jones spielt einen Außenseiter namens Doug, der in einem Käfig mit Hunden aufgewachsen ist. Als Erwachsener sitzt er im Rollstuhl, lebt völlig vereinsamt mit einem Rudel Hunden in einer verlassenen Schule, betätigt sich mit Hilfe seiner Tiere als Krimineller und tritt nebenher als Drag-Künstler auf. Doug wird nach einer Reihe von Verbrechen festgenommen und von einer Psychiaterin befragt. Im Laufe des Films erzählt er ihr sein Leben.

(DogMan, Frankreich/USA 2023, 114 Min., FSK ab 16 Jahren, von Luc Besson, mit Caleb Landry Jones, Jojo T. Gibbs, Clemens Schick, https://www.capelight.de/dogman)

Poetische Doku von Wim Wenders über Anselm Kiefer (Mit Meldung und Foto)

BERLIN: Zwei der bedeutendsten zeitgenössischen Künstler Deutschlands treffen in einem neuen Kinofilm aufeinander. In «Anselm - Das Rauschen der Zeit» erzählt Regisseur Wim Wenders (78) vom Werk Anselm Kiefers (78). Entstanden ist ein poetischer Film in 3D, der von der Beschäftigung mit der deutschen Geschichte ebenso handelt wie von Mythologie und Religion. Für den Film begleitete Wenders Kiefer mehr als zwei Jahre lang.

(Anselm - Das Rauschen der Zeit, Deutschland 2023, 94 Min., FSK ab 6 Jahren, von Wim Wenders, mit Anselm Kiefer, https://dcmstories.com/movie/anselm/)