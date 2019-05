Von: Redaktion DER FARANG | 30.05.19

«X-Men: Dark Phoenix» mit Jungstar Sophie Turner

BERLIN (dpa) - Nach dem Unfalltod ihrer Eltern wächst die junge Jane Grey (Sophie Turner, «Game of Thrones») unter der Obhut von «X-Men»-Mastermind Charles Xavier (James McAvoy) auf.



Bei einem Einsatz im Weltall kommt Jane mit einer kosmischen Materie in Berührung, die ihr Superkräfte verleiht. Eine außerirdische Mutantin (Jessica Chastain) versucht, diese Macht für ihre Pläne zu nutzen. Die von unheimliche Kräften heimgesuchte Jane muss sich entschieden, auf welcher Seite sie stehen will. Zum ersten Mal steht eine weibliche Figur im Mittelpunkt eines «X-Men»-Filmes. An der Seite von Jane kämpfen Raven (Jessica Lawrence), Eric (Michael Fassbender), Hank McCoy (Nicholas Hoult) und einige alte Bekannte gegen die kosmische Bedrohung. Regisseur Simon Kinberg legt einen hochkarätig besetzten Actionfilm vor. Mit der Filmmusik von Hans Zimmer. (X-Men: Dark Phoenix, USA 2019, 120 Min., FSK ab 12, von Simon Kinberg, mit Sophie Turner, Jessica Lawrence, James McAvoy, Michael Fassbender, http://www.fox.de/x-men-dark-phoenix) ACHTUNG: dpa wird die Besprechung am Montag, 3.6., gegen 14 Uhr senden - dann unterliegt der Text aber noch einer Sperrfrist: Die Besprechung darf erst am 5.6. ab 8.00 Uhr veröffentlicht werden. Bitte publizieren Sie den Text nicht vor Ablauf der Sperrfrist; in den Tageszeitungen vom 5.6. darf die Besprechung noch NICHT erscheinen.

«Zwischen den Zeilen»: Intellektuellen-Spaß von Olivier Assayas

BERLIN (dpa) - Das Mittagessen mit seinem Verleger verläuft zwar recht angenehm. Am Ende aber des Zusammentreffens steht die für Autor Léonard ziemlich bittere Erkenntnis, dass sein neuer Roman wohl nicht von eben diesem Verleger lanciert werden wird. Ohnehin beschäftigt derzeit ein ganz anderes Thema den noch recht jungen Publizisten: Was bedeutet die so flugs voranschreitende Digitalisierung für den Buchhandel? Der französische Regisseur Olivier Assayas berichtet in seinem neuen Kinofilm auch davon, wie sich sein Figurenensemble - alle stecken sie irgendwie in einer kleinen Lebenskrise - immer mehr verheddert in einem Geflecht aus Beziehungen und Affären. Unter anderem mit Juliette Binoche. (Zwischen den Zeilen, Frankreich 2019, 107 Min., FSK ab 6, von Olivier Assayas, mit Guillaume Canet, Juliette Binoche, Vincent Macaigne, https://www.alamodefilm.de/kino/detail/zwischen-den-zeilen.html)

Dreiecksdrama «Burning»: Eleganter Thrill über junge Südkoreaner

BERLIN (dpa) - Jongsu ist um die 20 Jahre alt und irrt als Lieferjunge durch die Straßen Seouls, wo er schließlich vor einer Ladenzeile an einem Mädchen vorbeikommt, das Lose an Passanten verkauft.



Sie stellt sich ihm als seine Grundschulfreundin Haemi vor. Die beiden verbringen ein mühsames Date miteinander und am Ende bittet sie ihn, ihre Katze zu füttern, während sie einige Wochen durch Afrika reist. Als Jongsu nach Wochen Haemi am Flughafen abholt, ist da plötzlich ein anderer Mann: Ben («Walking Dead»-Star Steven Yeun), ein reicher, westlich angehauchter Erbe mit edlem Apartment und dickem Porsche. Einige Wochen später verschwindet Haemi spurlos. (Burning, Südkorea 2018, 148 Min., FSK ab 16, von Lee Chang-Dong, mit Yoo Aah-In, Jeon Jong-seo, Steven Yeun, http://www.capelight.de/burning)

Stilles Drama: «Ramen Shop» feiert Familie und Essen

BERLIN (dpa) - Der junge Masato betreibt mit seinem Vater und Onkel ein Ramen-Restaurant in Japan. Dann aber stirbt sein Vater und der junge Koch macht sich auf nach Singapur, die Heimat seiner ebenfalls schon gestorbenen Mutter.



Es wird eine Reise in die Vergangenheit seiner Familie - und durch die Küche Singapurs. «Ramen Shop» feiert die kulinarische Vielfalt Japans und Singapurs. Nach und nach aber fokussiert Regisseur Eric Khoo verstärkt auf die Geschichte von Masatos Familie. In Rückblenden erzählt er, wie sich die Eltern einst kennen- und liebenlernten. Außerdem findet Masato in Singapur den Bruder seiner Mutter, erfährt aber auch von einem alten Konflikt, der die Familie noch heute belastet. (Ramen Shop, Singapur, Japan u.a. 2018, 90 Min., FSK ab 0, von Eric Khoo, mit Tsuyoshi Ihara, Seiko Matsuda, Takumi Saito, https://www.neuevisionen.de/einzelfilm.php?id=1263)

«Das Leben meiner Tochter»: Drama um Suche nach neuem Herz

BERLIN (dpa) - Am 1. Juni ist der Tag der Organspende. Nur ein paar Tage drauf findet ein Film seinen Weg in die Kinos, der das Thema aufgreift.



Er bringt einen Eltern-Alptraum auf die Leinwand: Im Urlaub bleibt plötzlich das Herz der kleinen Jana stehen. Zwar überlebt die Achtjährige das Drama, Jana jedoch benötigt ein neues Herz. Die Suche nach einem Spenderorgan gestaltet sich schwierig - und das, obwohl Jana oben auf der Dringlichkeitsliste steht. Micha, Janas Vater, verliert nach einem Jahr an Wartezeit die Geduld. Und er beginnt, über inoffizielle, illegale Wege zu einem Spenderherz nachzudenken. Verkörpert werden die verzweifelten Eltern von Christoph Bach und Alwara Höfels. (Das Leben meiner Tochter, Deutschland 2019, 92 Min, FSK o.A., von Steffen Weinert, mit Christoph Bach, Alwara Höfels, Maggie Valentina Salomon, http://www.daslebenmeinertochter.de/)