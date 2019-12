Von: Redaktion DER FARANG | 25.12.19

«Cats»: Musicalverfilmung mit zahlreichen Stars (Mit Foto) =

BERLIN (dpa) - Das Musical «Cats» von Star-Komponist Andrew LLoyd Webber gehört weltweit zu den beliebtesten Bühnenshows. Nun bringt Tom Hooper, dessen berührendes Drama «The King's Speech» vier Oscars gewann, das Musical auf die Kinoleinwand - und konnte dafür eine hochkarätige Besetzung gewinnen: Judi Dench, Ian McKellen, Jennifer Hudson und Rebel Wilson sind genauso dabei wie Popstar Taylor Swift. Sie spielen und singen in der Geschichte um eine Gruppe Londoner Katzen, die sich auf einer Müllhalde zum Ball treffen und sich beratschlagen, wer von ihnen ein neues Katzenleben bekommt. (Cats, Großbritannien, USA 2019, keine Angaben zur Filmlänge und FSK-Freigabe, von Tom Hooper, mit Francesca Hayward, Rebel Wilson, Jason Derulo, https://upig.de/micro/cats)

Romanklassiker «Als Hitler das rosa Kaninchen stahl» jetzt im Kino

BERLIN (dpa) - Eine schöne Kindheit mit Freunden, Spielsachen und einer liebevollen Familie - für Anna viele Jahre lang ganz normal. Doch plötzlich muss sie ihr Zuhause in Berlin verlassen. Adolf Hitler kommt an die Macht und die jüdische Familie muss fliehen. Zurück bleibt ein Stoffkaninchen, das keinen Platz mehr im eilig zusammengesuchten Gepäck hat. «Als Hitler das rosa Kaninchen stahl» heißt der Film von Oscarpreisträgerin Caroline Link nach dem gleichnamigen Jugendroman von Judith Kerr. Oliver Masucci und Carla Juri spielen die Eltern, die versuchen, ihren Kindern Anna und Max in der Fremde trotz vieler Entbehrungen ein Zuhause zu bieten. Die Hauptrolle der neunjährigen Anna spielt Riva Krymalowski. Die Schriftstellerin Kerr hatte sich über das Projekt gefreut, starb jedoch im Mai. Den fertigen Film, der auch auf ihrer eigenen Lebensgeschichte beruht, konnte sie deshalb nicht mehr sehen. (Als Hitler das rosa Kaninchen stahl, Deutschland/Schweiz 2019, 119 Min., FSK ab 0, von Caroline Link, mit Oliver Masucci, Carla Juri, Riva Krymalowski, https://www.warnerbros.de/kino/als_hitler_das_rosa_kaninchen_stahl.html)

«Spione Undercover»: Eine Taube in geheimer Mission

BERLIN (dpa) - Der clevere Geheimagent Lance Sterling und der Wissenschaftler Walter Beckett sind die Helden der actionreichen Animationskomödie «Spione Undercover». Lance hält sich für den besten Spion aller Zeiten, Walter unterstützt ihn im Kampf gegen finstere Superschurken mit vielen verrückten Erfindungen. Als Lance Opfer einer Verschwörung wird und für eine Weile verschwinden muss, bittet er den Tüftler um Hilfe. Voreilig schluckt der coole Agent ein Serum, das Walter entwickelt hat - und verwandelt sich plötzlich in eine Taube. Regie führten Nick Bruno und Troy Quane. Das Duo sammelte als Mitarbeiter bei Animationsfilmen wie «Ice Age - Kollision voraus!», «Hotel Transsilvanien» und «Die Peanutes - Der Film» Erfahrungen und gibt mit der quirligen Agentenkomödie sein Debüt als Regisseure. In der Originalversion leihen u.a. Will Smith, Tom Holland und Ben Mendelsohn den Figuren ihre Stimmen. (Spione Undercover - Eine wilde Verwandlung, USA 2019, 102 Min., FSK o.A., von Nick Bruno und Troy Quane, mit den Stimmen von Steven Gätjen, Jannik Schümann und Stephanie Stumph, http://www.fox.de/spione-undercover)

«Der geheime Roman des Monsieur Pick»: Amüsante Satire

BERLIN (dpa) - In einem kleinen Dorf in der Bretagne entdeckt die junge Verlegerin Daphné Despero (Alice Isaaz) in einer «Bibliothek der abgelehnten Bücher» einen spektakulären Liebesroman, den sie veröffentlicht und der ein Bestseller wird. Autor des Meisterwerks soll der örtliche Pizzabäcker Monsieur Pick sein, der allerdings bereits gestorben ist. Der angesehene Pariser Literaturkritiker Jean-Michel Rouche (Fabrice Luchini) zweifelt an der Herkunft des Buches, macht sich auf in die Bretagne, trifft dort auf die sehr belesene Tochter Joséphine Pick (Camille Cottin) und erlebt bei seinen Recherchen noch einige Überraschungen. Regisseur Rémi Bezançon hat eine unterhaltsame Komödie über den Literaturbetrieb in Szene gesetzt, die diesen Jahrmarkt der Eitelkeiten mit sanftem Humor entlarvt. Hauptdarsteller Fabrice Luchini überzeugt als eitler Literaturpapst, der allmählich seine menschlichen Seiten entdeckt. (Der geheime Roman des Monsieur Pick, Frankreich 2019, FSK ab 0, von Rémi Bezançon, mit Fabrice Luchini, Camille Cottin, Alice Isaaz, http://www.mm-filmpresse.de/film.php?film=324

«7.500»: Aylin Tezel und Joseph Gordon-Levitt in Flugzeugdrama

BERLIN (dpa) - Bei 7.500 handelt es sich um den international gebräuchlichen Notfall-Code für eine Flugzeugentführung. Regisseur Patrick Vollrath nimmt uns mit ins Cockpit eines Airbus'. Dort erleben wir, wie sich zunächst zwei Piloten ganz entspannt auf ein Routinemanöver vorbereiten: einen Flug von Berlin nach Paris. Bald aber machen sich mit selbst gebastelten Messern ausgestattete Terroristen bemerkbar, denen es zudem gelingt, in die Pilotenkanzel vorzudringen. Der von dem Amerikaner Joseph Gordon-Levitt gespielte Copilot wird vor schier unlösbare Aufgaben gestellt. Mit an Bord ist die Lebensgefährtin des Copiloten, die als Flugbegleiterin arbeitet. Verkörpert wird sie von der deutschen Schauspielerin Aylin Tezel. (7.500, Deutschland/Österreich 2019, 92 Min., FSK ab 12, von Patrick Vollrath, mit Joseph Gordon-Levitt, Aylin Tezel, Murathan Muslu, https://www.universumfilm.de/filme/153556/7500.html)

Kinderbuchheld «Latte Igel» auf bezaubernder Abenteuerreise

BERLIN (dpa) - Mit einer vor mehr als 60 Jahren geschriebenen Abenteuergeschichte eines Igelkindes will der Animationsfilm «Latte Igel und der magische Wasserstein» in der Vorweihnachtszeit verzaubern. Nach dem Buch des finnischen Autors Sebastian Lybeck dreht sich die Geschichte um ein kleines, wildes und eigensinniges Igelmädchen. Das geht gemeinsam mit seinem Freund Tjum, einem gutmütigen wie ängstlichen Eichhörnchen, auf große Abenteuerreise in den Bärenwald. Dort wollen die beiden den magischen Wasserstein zurückholen, den der Bärenkönig zuvor gestohlen hatte. Seitdem sitzen die anderen Waldbewohner auf dem Trockenen. Um das zu schaffen, müssen die beiden kleinen Helden mutig, schlau und teambereit sein. (Latte Igel und der magische Wasserstein, Deutschland 2019, 82 Min., FSK ab 0, von Nina Wels und Regina Welker, mit den Stimmen von Luisa Wietzorek, Tim Schwarzmeier und Henning Baum, https://www.latte-igel-film.de/)

Dokumentation über Luciano Pavarotti

BERLIN (dpa) - Ein Boot gleitet auf dem Amazonas, aus dem Off kommt eine Stimme und erzählt vom ungewöhnlichen Ziel des berühmtesten Mannes auf diesem Schiffchen, Luciano Pavarotti. Der will auf der Bühne singen, auf der Caruso vor 100 Jahren gesungen hat. Mitten im Regenwald betritt der Opernsänger dann auch das Theater und beginnt zu singen. Die Türen stehen offen, nur wenige Sitze sind besetzt - doch in den Gesichtern der Zuhörenden steht die Begeisterung für den Weltstar. In der Dokumentation zeigt Regisseur Ron Howard («A Beautiful Mind») einen Mann, der ungewöhnliche Wege geht, der riesigen Erfolg hat, den aber auch bis zum Ausverkauf der Wunsch antreibt, zu gefallen. (Pavarotti, USA 2019, 114 Min., von Ron Howard, mit Luciano Pavarotti, Bono, José Carreras, https://www.wildbunch-germany.de/movie/pavarotti)