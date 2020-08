Kinostart 26./27. und 31. August - Kinostarts

Von: Redaktion (dpa) | 26.08.20

David Bennent als Oskar Matzerath in einer Szene des Films "Die Blechtrommel". Der Film kommt am 27.08.2020 in die deutschen Kinos. Foto: -/Studiocanal Gmbh/dpa

«Die Blechtrommel»: Schlöndorffs Klassiker wieder im Kino

BERLIN: Mit der Verfilmung der «Blechtrommel» holte Regisseur Volker Schlöndorff erstmals den Auslands-Oscar nach Deutschland. 40 Jahre nach diesem Erfolg kommt nun eine aufgemöbelte Fassung ins Kino - das Werk wurde technisch aufwendig restauriert. Der Film, basierend auf der Vorlage von Günter Grass, erzählt den Teil der «Blechtrommel» aus Danzig Ende der 1920er Jahre und des aufkeimenden Faschismus bis hin zu Nazizeit und Kriegsende. Der frühreife Oskar will das kleinbürgerliche Leben um ihn herum nicht akzeptieren und hört auf zu wachsen. Mit seiner Blechtrommel und schrillen Schreien terrorisiert er Nazis ebenso wie Mitläufer bevor er sich selbst in den Dienst der Wehrmacht stellt. (Die Blechtrommel, Deutschland 1979 (restaurierte Fassung), 142 Min., FSK ab 16, von Volker Schlöndorff, mit David Bennent, Mario Adorf, Katharina Thalbach, Angela Winkler, https://www.studiocanal.de/kino/die_blechtrommel_) ACHTUNG: Dieser Film kommt am 31.8. in die Kinos.

Lang erwartet: Christopher Nolans «Tenet» mit Robert Pattinson

BERLIN: Es gibt wohl keinen anderen Film, der in diesem sehr speziellen Corona-Kino-Sommer so sehr erwartet wurde und wird wie dieser elfte Spielfilm des als Regiemeister geltenden britisch-amerikanischen Filmemachers Christopher Nolan. Einen Namen gemacht hat sich der 50-Jährige mit eindrucksvollen, weithin gelobten Kinowerken wie «The Dark Knight» oder «Interstellar». Nun schickt er in seinem jüngsten, geschätzte 200 Millionen US-Dollar schweren Spionage-Werk seine Hauptfigur auf eine turbulente Weltrettungs-Mission. Ausgestattet ist der Protagonist dabei vor allem mit einer, recht unspektakulär anmutenden, Waffe: mit dem titelgebenden Wort tenet. Es spielen: Robert Pattinson, John David Washington und andere. (Tenet, Großbritannien/USA 2019, 150 Min., FSK ab 12, von Christopher Nolan, mit John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, https://www.warnerbros.de/kino/Tenet.html) ACHTUNG: Wegen einer Sperrfrist des Verleihs wird dpa die Besprechung zu diesem Film erst am Samstagvormittag, 22.8., senden. Beachten Sie bitte auch, dass der Film schon am 26.8. (Mittwoch) in die Kinos kommt.

«Die Boonies»: Animierte Zeitreise für die Kleinen

BERLIN: In «Die Boonies - Eine bärenstarke Zeitreise» landen ein Holzfäller und zwei Bärenbrüder mit der Hilfe eines magischen Schmetterlings in der Steinzeit und stehen plötzlich einer Mammutherde gegenüber. Die neue Welt scheint so manche Gefahren zu bergen, doch dann bietet eine kleine, ziemlich selbstbewusste Wolfsdame ihre Hilfe an. Bei diesem Animationsfilm führte Leon Ding Regie; der war auch schon bei früheren Filmen und Serienfolgen über die Boonie Bears dabei. (Die Boonies - Eine bärenstarke Zeitreise, China 2019, 93 Min., FSK ab 6, https://www.littledream-entertainment.com/filme/dieboonies)

Prämiert vom Sundance Festival: Drama «Yalda» aus dem Iran

BERLIN: Die Fernsehshow entscheidet über Leben und Tod: Das Drama «Yalda» erzählt von einer jungen Frau, die im Affekt ihren Mann getötet hat. In einer TV-Sendung will sie um Verzeihung bitten, um ihrer eigenen Hinrichtung zu entgehen. Der iranische Regisseur Massud Bachschi konfrontiert das Publikum mit schwierigen Fragen. Wird sich die Tochter des Opfers für Vergebung entscheiden? Der Film wurde auf dem US-amerikanischen Sundance Festival ausgezeichnet und lief auch auf der diesjährigen Berlinale. Nun kommt er bei uns ins Kino. (Yalda, Frankreich/Deutschland/u.a. 2019, 89 Min., FSK ab 12, von Massud Bachschi, mit Sadaf Asgari, Behnaz Jafari, https://www.littledream-entertainment.com/filme/yalda)

«Fragen Sie Dr. Ruth»: Doku über berühmte Sexualtherapeutin

BERLIN: Wer Ruth Westheimer einmal hat reden hören, der wird ihr, mit einem wunderbar charmanten deutschen Akzent grundiertes Englisch kaum mehr vergessen. Westheimer, die in den USA als Sexualtherapeutin (welt-)berühmt werden sollte, wurde 1928 im unterfränkischen Wiesenfeld geboren und von ihrer jüdischen Familie in die Schweiz geschickt. Später studierte die Holocaust-Überlebende (die Eltern wurden von den Nationalsozialisten umgebracht) Psychologie und Soziologie. Aus aktuellen Interviews, animierten Stellen und Archivmaterial hat Regisseur White ein Porträt der großen (wenn auch nach Zentimetern kleinen) Dame montiert, deren Karriere als Sex-Beraterin 1980 mit der New Yorker Radioshow «Sexually Speaking» ihren Anfang nahm. (Fragen Sie Dr. Ruth, USA 2019, 100 Min., FSK ab 6, von Ryan White, http://www.filmweltverleih.de/cinema/movie/fragen-sie-dr.-ruth)

«Der See der wilden Gänse»: Neues vom Bären-Gewinner

BERLIN: «Nan fang che zhan de ju hui» heißt dieser Film im Original - es ist das aktuelle Werk des Regisseurs von «Feuerwerk am helllichten Tage»: Diao Yinan hatte dafür bei der Berlinale 2014 den Goldenen Bären erhalten. In seinem neuen (ab 16 freigegeben) Film nun erzählt uns der chinesische Filmemacher von einem Mann, Zhou Zenong, der sich nach einem Zusammenstoß mit einer verfeindeten Gangster-Bande auf der Flucht befindet. Bei dieser gewaltvollen Begegnung hat er (aus Versehen) einen Polizisten ermordet. Nun hat er ein zweifaches Problem: Nicht nur die Verbrecher heften sich an seine Fersen, sondern auch die Polizei Wuhans. Die chinesisch-französische Koproduktion ist von fast zweistündiger Länge. (Der See der wilden Gänse, China/Frankreich 2019, 113 Min., FSK ab 16, von Diao Yinan, mit Fan Liao, Jue Huang, Regina Wan, www.eksystent.com/see-der-wilden-ganse.html)