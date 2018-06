Von: Redaktion DER FARANG | 07.06.18

«Das ist erst der Anfang!»: Action-Komödie mit Morgan Freeman

BERLIN (dpa) - Anmache, Explosionen und Golfpartien unter kalifornischer Sonne: Das sind die Zutaten für die Action-Komödie «Das ist erst der Anfang!» mit dem Untertitel «Mission Ruhestand».

Zur Ruhe kommen die Oscar-Preisträger Morgan Freeman und Tommy Lee Jones als Rivalen in einem Luxus-Resort nicht, wenn sie um Frauen buhlen und einen Attentäter ausschalten. Rene Russo mischt die Seniorenrunde etwas auf. Regisseur Ron Shelton, der zuvor Sportkomödien wie «Annies Männer» und «Tin Cup» inszenierte, liefert seichte Unterhaltung. (Das ist erst der Anfang!, USA 2017, 93 Min., FSK ab 6, von Ron Shelton, mit Tommy Lee Jones, Morgan Freeman, Rene Russo, http://www.wildbunch-germany.de/movie/das-ist-erst-der-anfang)

«Papst Franziskus - Ein Mann seines Wortes»: Doku von Wim Wenders

BERLIN (dpa) - Wenn ein wichtiger Filmschaffender wie Wim Wenders ein solches Thema aufgreift, ist Aufmerksamkeit garantiert: Es geht um den Papst in Wenders' neuer Dokumentation.

Der Regisseur («Der Himmel über Berlin») hat anhand von Archivmaterial aus dem Vatikan und anderen Quellen sowie mehreren Interviewsitzungen einen Film destilliert, in dem es um die Visionen und Vorstellungen des Papstes geht. Franziskus ist in dieser Doku, die unter anderem bei den Filmfestspielen von Cannes gezeigt wurde, mal auf dem Petersplatz, mal vor dem amerikanischen Kongress zu sehen. (Papst Franziskus - Ein Mann seines Wortes, Italien, Schweiz, Deutschland, Frankreich 2018, 96 Min., FSK ab 0, von Wim Wenders, mit Papst Franziskus, http://upig.de/micro/papst-franziskus)

Gelungene Romanverfilmung «Vom Ende einer Geschichte»

BERLIN (dpa) - Nach vier Jahrzehnten wird Tony Webster von seiner Vergangenheit eingeholt.

Eine etwas komplizierte Erbschaft lässt ihn sich an seine Jugendzeit erinnern und immer mehr die eigene Biografie hinterfragen. Was Romanautor Julian Barnes in «Vom Ende einer Geschichte» auf nicht mal 200 Seiten beschrieben hat, kommt jetzt unter demselben Titel ins Kino. Webster begegnet seiner erste Liebe wieder, muss sich mit dem Suizid seines einst besten Freundes und mit der eigenen Verantwortung auseinandersetzen. Der Film arbeitet mit vielen Rückblenden. Nach und nach verändert sich Websters Blick auf die Ereignisse von damals. (Vom Ende einer Geschichte, Großbritannien 2017, 108 Min., FSK ab 0, von Ritesh Batra, mit Jim Broadbent, Charlotte Rampling, Harriet Walter, http://www.wildbunch-germany.de/movie/vom-ende-einer-geschichte)

«Die brillante Mademoiselle Neila»: Vorurteile und scharfe Worte

BERLIN (dpa) - Eine junge Frau aus der berüchtigten Vorstadt, die Jura in Paris studiert? Und obendrein auch noch mit algerischen Wurzeln? Für Professor Mazard unvorstellbar.

Und so stellt er Neila Salah gleich in der ersten Vorlesung mit rassistisch-anzüglichen Witzen vor allen anderen Studenten bloß. Die Buße folgt prompt: Die Universitätsleitung verlangt von dem Professor, Neila auf einen Rhetorikwettbewerb vorzubereiten. Das Ziel: Nichts weniger als der Sieg. Mazard muss gegen seine Vorurteile ankämpfen. Auch Neila hat wenig Lust, sich mehr als nötig mit dem zynischen Professor abzugeben und sich von ihm belehren zu lassen. Mit Hilfe von Schopenhauer und Philosophen aus der Antike liefern sich die beiden einen scharfen rhetorischen Schlagabtausch. Daniel Auteuil und die Musikerin Camélia Jordana spielen die Hauptrollen in der Komödie «Die brillante Mademoiselle Neila» von Yvan Attal, die in Frankreich großen Erfolg hatte. (Die brillante Mademoiselle Neila, Frankreich 2017, 97 Min., FSK ab 0, von Yvan Attal, mit Daniel Auteuil, Camélia Jordana, Yasin Houicha, https://www.die-brillante-mademoiselle-neila.de/)

«Overboard»: Neuverfilmung einer US-Komödie mit Anna Faris

BERLIN (dpa) - Vor 30 Jahren kam der Film «Overboard - Ein Goldfisch fällt ins Wasser» ins Kino. Die Komödie mit Goldie Hawn und Kurt Russell entstand unter der Ägide von Gary Marshall («Pretty Woman»).

Nun findet die Geschichte um zwei, aus verschiedenen Welten stammende Hauptfiguren in abgeänderter Version erneut ihren Weg ins Kino. Im Film lernen wir Kate kennen (Anna Faris), eine junge Mutter, die allein erziehend ist und hart ums wirtschaftliche Überleben kämpft. Als Putzfrau soll sie das Boot eines reichen mexikanischen Gigolos schrubben - Leonardo behandelt sie wie ein Stück Dreck. Kate dreht den Spieß um, als Leonardo sein Gedächtnis verliert. (Overboard, USA 2018, 112 Min., FSK noch nicht vergeben, von Rob Greenberg, mit Anna Faris, Eva Longoria, Eugenio Derbez, www.kinostar.com/filmverleih/overboard/)