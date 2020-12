Kino für zu Hause

Von: Redaktion (dpa) | 03.12.20

BERLIN: Die Kinos bleiben zwar geschlossen, deswegen müssen wir aber nicht völlig auf Kinofilme verzichten. Ein paar filmaffine Tipps für zu Hause:

KINO-HOMMAGE: Mit Filmen wie «Sieben», «Fight Club» und «The Social Network» feierte David Fincher große Erfolge. Mit seinem aktuellen Werk «Mank» blickt er jetzt auf das Hollywood der 30er Jahre zurück: Im Mittelpunkt steht Herman J. Mankiewicz, ein alkoholkranker, aber gefeierter Drehbuchautor. Orson Welles hat ihn beauftragt, das Drehbuch zu «Citizen Kane» zu schreiben - keine einfache Aufgabe! Der 62-jährige Brite Gary Oldman schlüpft hier in die Hauptrolle des auf wahren Begebenheiten basierenden Films. Auch sonst ist das in Schwarz-Weiß gedrehte Bio-Pic prominent besetzt: Amanda Seyfried («Mamma Mia!») ist genauso dabei wie Lily Collins (bekannt aus der Serie «Emily in Paris»). «Mank» ist ab 4.12. bei Netflix verfügbar.

STARS ÜBER STARS: Meryl Streep, Nicole Kidman und James Corden - allein schon die Besetzung von «The Prom» dürfte für einiges Interesse sorgen. Ryan Murphy, erfolgreicher Regisseur und Produzent von Werken wie «Glee» und «Eat Pray Love», verfilmt hiermit ein Musical, das ab 11.12. bei Netflix zu sehen sein wird. Emma (Newcomerin Jo Ellen Pellman) möchte zu ihrem Abschlussball an ihrer Highschool ihre Freundin mitbringen. Ein lesbisches Paar bei einer Prom im konservativen US-Bundesstaat Indiana? Undenkbar, finden die Organisatoren. Doch Emma bekommt prominente Unterstützung vom Broadway (Streep, Kidman, Corden) und lernt, für sich zu kämpfen.

DRAMATISCH: Riz Ahmed spielt in «Sound of Metal» den Schlagzeuger Ruben, der zeitweise sein Gehör verliert. Zuerst will er es nicht wahrhaben, doch schon kurze Zeit später steht sein Leben auf dem Kopf und der Musiker muss mit seiner neuen Situation zurechtkommen. Er wird mit seiner Vergangenheit konfrontiert und muss sich den Herausforderungen der Gegenwart stellen. Neben Ahmed («Jason Bourne», «The Night Of») konnten Olivia Cooke als Rubens Freundin und Mathieu Amalric als ihr Vater gewonnen werden. Für den Film nahm Ahmed Schlagzeugunterricht und lernte die Gebärdensprache. Amazon Prime zeigt den Film ab 4. Dezember.